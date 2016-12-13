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контейнеровозы Hapag-Lloyd Панамский канал

Самое большое судно в новых шлюзах

23 декабря 2016, 12:40 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 306

Панамского канала

Через расширенный Панамский канал прошел контейнеровоз «Valparaiso Express» вместимостью 10589 TEU. Это самое большое судно, которое прошло через новые шлюзы с момента их открытия.

Судно вошло в канал через шлюзы Cocoli со стороны Тихого океана после заходов в порты Чили, Перу, Эквадора и Колумбии. После завершения транзита и прохода через атлантические шлюзы Agua Clara, судно зайдет в порт Мансанильо в Панаме, а затем продолжит рейс на терминалы в Доминиканской Республике, Великобритании, Германии, Бельгии, Франции и Нидерландах.

Длина контейнеровоза составляет 333 метра, ширина – 48 метра. Это первое из пяти новых судов вместимостью 10500 TEU компании Hapag Lloyd, которые специально строятся для работы через расширенный Панамский канал.

Контейнеровоз «Valparaiso Express» занят на обновленном сервисе Hapag-Lloyd Европа – Западное побережье Южной Америки, запущенном после слияния двух европейско-американских сервисов, длительность кругорейса составляет 9 недель.‎‎

Еще 4 судна будет переданы в эксплуатацию в апреле 2017 года, и тогда все пять контейнеровозов будут ходить через расширенный панамский канал.

Новые шлюзы, которые шире и глубже старых на 21 метр и 55 метров соответственно, могут пропускать суда класса Neopanamax вместимостью до 14 тыс. TEU.

Стоит отметить, что с момента открытия расширенного канала через новые шлюзы транзитом прошли более 500 судов.

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