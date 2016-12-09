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Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

23 декабря 2016, 11:01 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 336

Уменьшилось количество простаивающих судов

По состоянию на 12 декабря этого года флот безработных контейнеровозов уменьшился как по количеству судов, так и по вместимости.
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