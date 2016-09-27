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Пассажирские перевозки

23 декабря в истории транспортной отрасли

23 декабря 2016, 10:35 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 277

События и факты

1834 год. Английский архитектор Джозеф Хэнсом получил патент на «безопасный кэб» — крытую одноконную двухколесную коляску для двоих пассажиров. Выглядел он как квадратный ящик с покатой назад крышей, впереди которого помещалось сиденье для кучера. Колеса диаметром 2,3 метра имели высоту до самой крыши и вращались на коротких полуосях. Эти первые «такси» пользовались успехом — небольшие габариты позволяли им легко пробираться через запруженные повозками улицы. Последняя лицензия на извоз в кэбе была выдана только в 1947 году.

1913 год. Состоялся первый полет самолета И. Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился.

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