23 декабря в истории транспортной отрасли

События и факты

1834 год. Английский архитектор Джозеф Хэнсом получил патент на «безопасный кэб» — крытую одноконную двухколесную коляску для двоих пассажиров. Выглядел он как квадратный ящик с покатой назад крышей, впереди которого помещалось сиденье для кучера. Колеса диаметром 2,3 метра имели высоту до самой крыши и вращались на коротких полуосях. Эти первые «такси» пользовались успехом — небольшие габариты позволяли им легко пробираться через запруженные повозками улицы. Последняя лицензия на извоз в кэбе была выдана только в 1947 году.

1913 год. Состоялся первый полет самолета И. Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов: грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился.