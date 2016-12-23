Происшествия экипаж Подал сигнал бедствия, чтобы пополнить запасы 23 декабря 2016, 10:26 / SeaNews / Рейтинг: 322 Судно под флагом Брунея в Керчи По информации ГМСКЦ, 22 декабря МСПЦ Керчь получил сигнал «DISTRESS» от теплохода «Riveb Erugli», флаг Бруней. Судно стоит на якоре в районе якорной стоянки №471. Капитан подал сигнал с целью получить разрешение на заход в порт Керчь для пополнения запасов. Судовладелец судном фактически не занимается, агента не имеет. Проинформированы службы порта и города. Судно осмотрела досмотровая группа пограничников. Оцените статью: 0