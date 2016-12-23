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Сорвало с якоря и выбросило на мель

23 декабря 2016, 09:58 / SeaNews / Рейтинг: 282

Происшествие на Дальнем Востоке

По данным ГМСКЦ, 22 декабря в бухте Светлая в 100 м от устья реки Светлая сорвало с якоря и выбросило на мель сейнер «МРС-345», судовладелец ООО «Барракуда», порт регистрации Хасан.

Экипаж 8 человек снят с судна и размещен на берегу в пункте временного проживания. Пострадавших, утечки горюче-смазочных материалов нет. С улучшением погоды планируется обследование аварийного судна. Погода в районе: ветер северо-восточный 15 м/сек, высота волны до 2,5 м.

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