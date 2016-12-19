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Рынок идет вниз

22 декабря 2016, 16:50 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 111

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона продолжает идти вниз.
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