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Отчет Российский контейнерный рынок

Российский контейнерный рынок. Итоги 2016

22 декабря 2016, 14:10 / SeaNews / Рейтинг: 174

Отчет уже готов для заказа, особые условия для оплачивающих в 2016 году

ИАА SeaNews традиционно подводит итоги минувшего года в отчете «Российский контейнерный рынок. Итоги 2016г.».

Отчет уже готов для заказа, особые условия для оплачивающих в 2016 году.

2016 год, как и ожидалось, оказался непростым для контейнерной отрасли не только России, но и всего мира. Еще в конце 2015 года, глядя на скользящие вниз графики, все гадали, чего ждать от 2016 года. И вот, год завершается, скоро можно будет подводить итоги, анализировать тенденции и прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Однако ни один прогноз не возможен без анализа предыдущего периода. Кто на рынке пострадал больше остальных, а кто, напротив, выиграл? Как происходило перераспределение объемов на рынке? Какие региональные тенденции обозначились? Какие произошедшие события и новости оказали и будут оказывать на рынок свое влияние?

В отчете впервые будут представлены полные данные о работе абсолютно всех контейнерных терминалов РФ, а также статистика перевалки контейнеров в портах Украины, Прибалтики и Финляндии. Данные о работе терминалов будут представлены не только итоговыми цифрами, но и помесячной динамикой, что дает максимально наглядную картину работы терминалов в течение года.

Также в исследовании будут рассмотрены доли линий в обороте Большого порта Санкт-Петербург. Помимо этого, впервые мы дадим прогноз российского контейнерооборота на 2017 и 2018 годы.

Забегая вперед, можем раскрыть, что в 2017 году мы ожидаем роста контейнерооборота.

Отчет предназначен для специалистов контейнерной отрасли. Он выпускается ИАА SeaNews ежегодно, начиная с 2002 года.

Отчет «Российский Контейнерный рынок. Итоги 2016г.»

(срок выпуска февраль-март 2017г.)

Приложение к Отчету: Прибалтика, Украина, Финляндия, Мировой контейнерный рынок (срок выпуска апрель-май 2017г.)

Стоимость руб. при предоплате в 2016г.

Электронная версия/ электронная+печатная

Стоимость руб. при предоплате в январе 2017г.

Электронная версия/ электронная+печатная

Стоимость руб. при оплате после января 2017г.

Электронная версия/ электронная+печатная

Стоимость руб. при предоплате в 2016г.

Электронная версия/ электронная+печатная

Стоимость руб. при предоплате в январе 2017г.

Электронная версия/ электронная+печатная

Стоимость руб. при оплате после января 2017г.

Электронная версия/ электронная+печатная

30 000 / 35 000

35 000 / 45 0000

40 000 / 50 000

10 000 / 15 000

12 500 / 17 500

15 000 / 20 000

Цены приведены без НДС (НДС не облагается) по договору оферты для русскоязычной версии отчета.

Англоязычная версия +15% к цене русскоязычной.

Предоставление дополнительного печатного экземпляра отчета и Приложения к отчету – 5000 руб. за 1 (один) экземпляр (Отчет + Приложение).

Специальные условия для рекламодателей и спонсоров отчета.

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