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Автоперевозки ФТС Таможенный пост Гильдия Гермес МДП

Как стояли, так и стоим

22 декабря 2016, 13:44 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 209

Где буксует МДП

Один из вопросов, который поднимался на выездном заседании Общественного совета при ФТС, организованном в Петербурге по инициативе некоммерческого партнерства «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «ГЕРМЕС», касался избыточных ограничений в отношении процедуры МДП. «Какими бы ни были сегодня информационный технологии, как далеко ни зашел прогресс, но мы так и работаем по старинке. Начнем с того, что ни один из международных пунктов пропуска ни разу не был реконструирован. Весовое оборудование не выдерживает никакой критики. Мало того, что оно установлено рельефно, оно находится в катастрофическом состоянии», – озвучил проблему генеральный директор ООО «Выборг-Транс» Виктор Парасюк.

По его мнению, административные барьеры в таможенных пунктах пропуска существуют даже в тех моментах, где их не должно было быть по определению, ведь сама система МДП предусматривает упрощение таможенного транзита. «Все начинается с весового контроля, – сказал он. – Оборудование старое, некорректное, сразу идет несоответствие по весу. И тогда мы, перевозчики, начинаем мыкаться по одному большому кругу, так называемой «улитке». В итоге вместо двух часов, которые определены в «дорожной карте» МДП, эта процедура может занимать от 8 часов до полутора суток. Для перевозчиков, которые движутся по процедуре МДП, – это недозволительные действия Федеральной таможенной службы в международных автомобильных пунктах пропуска. Бывали случаи, когда машины простаивали до 10 дней, отметил В.Парасюк. Грузопоток увеличился, картина осталась прежней: как стояли, так и стоим.

«Есть и еще один парадокс, – продолжил В.Парасюк. – перевозчики попадают под штрафы за перевес. Груз изымается, а перевозчик платит за хранение. Но никто не учитывает, что товар, изъятый по весу, не имеет никакого отношения к уплате таможенных платежей или пошлин. И это сплошь и рядом. Ответственности за принесенный ущерб бизнесу сегодня нет. А те коммерческие предприятия, которые я называю околотаможенными складами, деньги после судов, которые мы в 99% случаев выигрываем, не возвращают».

Даже если требуется досмотр с незначительным изменениями или нарушениями в весе товара, надо по возможности переносить его в таможню назначения, но не делать это на границе, высказал свое мнение В.Парасюк. Таким образом минимизируются транспортные расходы и, соответственно, стоимость перевозимого товара.

Свои предложения по усовершенствованию таможенного транзита В.Парасюк передал председателю Общественного совета при ФТС Леониду Лозбенко, который в свою очередь выразил уверенность в том, что голос автоперевозчиков будет услышан.

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