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Первый юбилей SeaGo Line

22 декабря 2016, 12:13 / SeaNews / Рейтинг: 638

Фотоотчет с празднования в Петербурге - 4 страницы

В декабре SeaGo Line отметила 5 лет с начала операций. Российское подразделение праздновало свой первый юбилей вместе с клиентами и партнерами.

«Вы сделали фантастическую работу», – сказал Питер Гюде, Chief Commercial Office SeaGo Line, и рассказал, какой повод для празднования будет в следующем году – начало сдачи серии контейнеровозов, строящихся специально для работы на Балтике.

Генеральный директор SeaGo Line Russia Кирилл Атаманов в свою очередь поблагодарил сотрудников, коллег из головного офиса и «большого» Maersk Line и клиентов. Рассуждая о том, много ли 5 лет или мало, он привел для сравнения Maersk, который был основан в 1904 году, а в следующем году отмечает 25-летие своей работы в России. В то же время, у SeaGo за первые пять лет есть свои достижения компания стала одним из пионеров по контейнеризации рефгрузов, а российское региональное подразделение было признано лучшим в составе SeaGo Line по итогам 2016 года.

Об итогах первой «пятилетки» и планах на будущее читайте в интервью Питера Гюде и Кирилла Атаманова. А фотоотчет с празднования юбилея смотрите ниже.

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