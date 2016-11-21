e-University в ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова

Систему продемонстрировали Виктору Олерскому

21 декабря заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский посетил филиал ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова в Севастополе. Как рассказали SeaNews в университете, в программу визита входила демонстрация системы «e-University». Ректор Университета Сергей Кондратьев представил единую электронную образовательную среду «e-University», разработанную и успешно реализованную в головном ВУЗе и объединившую все подразделения Университета и его филиалы в единую образовательную сеть.

Система обеспечивает каждому курсанту доступ к учебно-методической среде Университета не только в стенах головного ВУЗа и его филиалов, но и в любой точке мира. Теперь курсант, находясь на практике, в экипаже, или дома, имеет возможность подготовиться к занятиям и приобрести знания по дисциплинам «Навигация и лоция», «Технические средства судовождения», «Эксплуатация высоковольтного оборудования», «Лидерство и навыки работы в команде» и многие другие, попрактиковаться в международно признанных системах (таких, например, как Seagull), получить доступ к электронной библиотечной системе, пройти промежуточное тестирование по разделам изучаемых дисциплин и т.д.

Апробированный подход по объединению всего контингента обучающихся в единую аудиториюбудет продолжен и в 2017 году при реализации программ высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, отметили в университете.