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22 декабря в истории транспортной отрасли

22 декабря 2016, 11:26 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 188

События и факты

1807 год.  Конгресс США наложил эмбарго на торговлю с Европой.
1891 год.  Вышло повеление Александра III о строительстве Транссибирской магистрали.
1904 год. Начала работу международная комиссия, расследовавшая обстрел кораблями российского Балтийского флота, направлявшимися на Дальний Восток, английских рыболовных судов.
1910 год.  Россия представила Китаю проект сооружения железной дороги от озера Байкал до Пекина, пролегающую через пустыню Гоби.
1919 год. Из Нью-Йорка в Россию отплыл транспортный корабль Buford, на котором были высланы 249 человек, заподозренных в симпатиях большевистской России.
1952 год. Француз Ален Бомбар достиг Барбадоса, доказав, что оказавшийся в океане одинокий человек может выжить даже без запасов пищи и воды. Он отправился в плавание через Атлантический океан от Канарских островов на одноместной резиновой лодке. Более двух месяцев провел среди волн в резиновой лодке, питаясь только тем, что мог добыть сам.
1963 год.  Пожар на греческом лайнере Лакония. Судно затонуло, погибло 150 человек.

Фото музея им. В. Арсеньева

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