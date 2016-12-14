Высоцк Ледовая обстановка Ограничения Новая отсрочка по ледовым ограничениям в Высоцке 22 декабря 2016, 10:37 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 131 До 10 января 2017 года Распоряжением капитана морского порта Высоцк введение ограничений по режиму ледового плавания перенесено на первую декаду января 2017 года.

С 00-00 10 января: Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;

Суда ледового класса Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола. Ранее введение этих ограничений планировалось с 27 декабря, однако в связи с положительными температурами интенсивность образования ледового покрова на акватории порта Высоцк замедлилась, и по прогнозу положительные температуры сохранятся. Оцените статью: 0