Новая отсрочка по ледовым ограничениям в Высоцке
22 декабря 2016, 10:37 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 131
До 10 января 2017 года
Распоряжением капитана морского порта Высоцк введение ограничений по режиму ледового плавания перенесено на первую декаду января 2017 года.
С 00-00 10 января:
- Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
- Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;
- Суда ледового класса Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.
Ранее введение этих ограничений планировалось с 27 декабря, однако в связи с положительными температурами интенсивность образования ледового покрова на акватории порта Высоцк замедлилась, и по прогнозу положительные температуры сохранятся.
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