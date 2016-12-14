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Новая отсрочка по ледовым ограничениям в Высоцке

22 декабря 2016, 10:37 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 131

До 10 января 2017 года

Распоряжением капитана морского порта Высоцк введение ограничений по режиму ледового плавания перенесено на первую декаду января 2017 года.
С 00-00 10 января:

  • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
  • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;
  • Суда ледового класса Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледокола или самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола.

Ранее введение этих ограничений планировалось с 27 декабря, однако в связи с положительными температурами интенсивность образования ледового покрова на акватории порта Высоцк замедлилась, и по прогнозу положительные температуры сохранятся.

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