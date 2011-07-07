Изменения в составе Морской коллегии

Юбилейное заседание прошло в Севастополе

Согласно распоряжению правительства РФ от 17 декабря № 2707-р в состав Морской коллегии при правительстве внесены изменения.

В состав Коллегии включены главком ВМФ В.И.Королев, врио губернатора Калининградской области А.А.Алиханов, руководитель ФТС В.И.Булавин, замдиректора Административного департамента правительства РФ П.А.Ефанов (ответственный секретарь Морской коллегии), статс-секретарь – замминистра внутренних дел И.Н.Зубов, губернатор Сахалинской области О.Н.Кожемяко, губернатор Краснодарского края В.А.Кондратьев, врио губернатора Севастополя Д.В.Овсянников, гендиректор Российского морского регистра судоходства К.Г.Пальников, председатель Российского профессионального союза моряков Ю.Ю.Сухоруков, председатель комитета Госдумы по обороне В.А.Шаманов, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию М.П.Щетинин.

Исключены из состава Коллегии А.Л.Балыбердин, А.Ю.Бельянинов, Г.А.Горбунов, А.А.Климов, В.П.Комоедов, С.И.Меняйло, Г.У.Пирумов, А.В.Улюкаев и Н.Н.Цуканов.

Указаны также новые должности действующих членов Коллегии: А.Ю.Клявин – президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», В.В.Чирков – советник президента ОСК, В.А.Южилин – председатель Совета директоров Ассоциации морских торговых портов.

Юбилейное заседание Морской коллегии прошло 21 декабря в Севастополе. Выступая на заседании, председатель Морской коллегии Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке в новой редакции Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. «Нет сомнений, что результатом нашей совместной работы станет программный документ, в рамках которого будет развиваться весь морехозяйственный комплекс страны до 2030 года», – цитирует Д.Рогозина пресс-служба правительства.

Вице-премьер также обратился с призывом к властям Крымского региона и членам коллегии ускорить принятие решения об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами Крыма, сообщает пресс-служба правительства. По словам Д.Рогозина, этот вопрос обсуждался на совещании у Президента. Необходимо как можно скорее связать воедино города региона, чтобы и постоянным жителям, и туристам было удобно перемещаться. «Давайте примем решение сегодня, не откладывая в долгий ящик. Уже не за горами начало нового курортного сезона 2017 года», – сказал он.