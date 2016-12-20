Опасные гидрометеорологические явления Волнение в Белом и Баренцевом 22 декабря 2016, 09:48 / SeaNews / Рейтинг: 136 На западе Баренцева моря опасное волнение 8-9 м По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море в центральной части моря ожидается южный, юго-западный ветер 17-22 м/сек. На побережье Мурмана 25-30 м/сек, в Кольском заливе 17-20 м/сек. На западе моря, побережье Норвегии и юге Гренландского моря ожидается опасное волнение 8-9 м. На юго-востоке моря ветер южный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 3-4 балла.

В Белом море ветер южный, юго-западный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов. Оцените статью: 0