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Опасные гидрометеорологические явления

Волнение в Белом и Баренцевом

22 декабря 2016, 09:48 / SeaNews / Рейтинг: 136

На западе Баренцева моря опасное волнение 8-9 м

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Баренцевом море в центральной части моря ожидается южный, юго-западный ветер 17-22 м/сек. На побережье Мурмана 25-30 м/сек, в Кольском заливе 17-20 м/сек. На западе моря, побережье Норвегии и юге Гренландского моря ожидается опасное волнение 8-9 м. На юго-востоке моря ветер южный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 3-4 балла.
  • В Белом море ветер южный, юго-западный 10-15 м/сек, в порывах 17-22 м/сек, море 4-5 баллов.

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