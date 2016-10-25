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Рейтинг Maersk Moody's

Moody's понизило рейтинг Maersk

21 декабря 2016, 15:58 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 280

Стабилизация прогноза возможна тогда, когда прояснится ситуация с отделением энергетического бизнеса

Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг A.P.Moller-Maerrsk A/S с Baa1 до Baa2. Рейтинг среднесрочных долговых обязательств группы также снижен с Baa1 до Baa2. Прогноз по обоим рейтингам – «негативный», говорится в сообщении агентства.

В Moody's объясняют снижение рейтинга тем, что выделение из структуры Maersk нефтяного бизнеса приведет к уменьшению диверсификации и, как следствие, возможному снижению защищенности группы в случае спада на рынке.

Пересмотр рейтинга также отражает увеличение соотношения долг к EBITDA до 2,5, тогда как пороговое для снижения рейтинга компании значение этого показателя составляет 2,25 – и «Moody's ожидает, что в 2017 году этот показатель может еще увеличиться в связи со снижением объема контрактов в буровом сегменте бизнеса, ожидаемому длительному восстановлению уровня фрахтовых ставок в контейнерном сегменте, а также операционным левереджем вследствие потенциального приобретения Hajmburg Sued».

Негативный прогноз связан с неуверенностью в связи с выделением нефтяного бизнеса, как с точки зрения отдельных сделок и времени их заключения, так и с точки зрения структуры капитала остающегося в составе группы транспортно-логистического дивизиона, отмечают в Moody's. В агентстве ожидают, что окончательный кредитный профиль транспортно-логистического бизнеса будет зависеть от того, как будет использована выручка от отделения энергетических активов, и на его формирование может уйти два года и более. При этом в Moody's признают, что энергетический бизнес представляет собой существенную ценность, в особенности два больших проекта Maersk Oil – месторождения Johan Sverdrup и Culzean.

Учитывая негативный прогноз и намерение сконцентрироваться на циклическом шиппинговом бизнесе, пересмотр на данной стадии маловероятен, говорится в сообщении Moody's. Стабилизация прогноза возможна тогда, когда прояснится ситуация с отделением энергетического бизнеса, так что будет возможно оценить отдельно кредитный профиль транспортно-логистического бизнеса. В случае, если кредитный профиль объединенной структуры ухудшится и соотношение долга к EBITDA превысит 3,5, возможно дальнейшее снижение рейтинга, сообщает Moody's.

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