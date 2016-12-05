Контракты на миллиард

Подписала Иранская организация портов и морского судоходства

Иранская организация портов и морского судоходства (PMO) подписала 60 контрактов стоимостью 36 трлн риалов (по рыночному курсу около 923 млн долларов) с компаниями частного сектора, сообщает Financial Tribune.

«С новыми подписанными контрактами инвестиции частного сектора в иранские порты достигли 2,56 млрд долларов», – сказал управляющий директор Иранской PMO Мохаммад Саид-Нежад. Также он сообщил, что первый груз с оборудованием, приобретенным для юго-восточного порта Чабахар, уже в пути из Германии. Он озвучил общую стоимость контракта на обустройство иранского порта, она составляет 403 млн долларов, и отметил что три крана стоимостью 40 млн долларов – это часть первой партии. Также он добавил, что Чабахар – это единственный океанский порт Ирана, он состоит из двух портов Шахид-Калантари и Шахид-Бехешти.

Также он добавил, что был объявлен тендер на развитие контейнерных терминалов 1 и 2 в порту Шахид-Раджаи и уже выбраны 4 компании из 28 претендентов.

Иранская организация портов и морского судоходства планирует расширить пропускную способность торговых портов страны с сегодняшних 209 млн тонн до 217 млн тонн. Также планируется увеличить пропускную возможность внутренних контейнерных терминалов с 4,86 млн TEU до 5 млн TEU к марту 2017 года.

С марта по ноябрь этого года грузооборот иранских портов составил более 71 млн тонн грузов, из них 25,5 млн тонн приходилось на долю нефтепродуктов.