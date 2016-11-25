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Технологии декларации Гильдия Гермес

Uber-технологии в таможне

21 декабря 2016, 13:06 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 385

О профилировании деклараций

На выездном заседании Общественного совета при ФТС, организованном в Петербурге по инициативе некоммерческого партнерства «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «ГЕРМЕС», шел разговор о повышении эффективности таможенного контроля и снижении субъективных факторов при его осуществлении.  С докладом по этому вопросу выступил заместитель генерального директора ООО «Восход», член правления НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» Юрий Ковалев. Он обозначил несколько идей, которые, по его мнению, могли бы существенно оптимизировать работу таможенных инспекторов и максимально упростить процедуру оформления деклараций.

Поскольку декларация зачастую подается на заранее выбранный таможенный пост, где обычно на смене может быть 2-3 инспектора, декларант заранее может знать, к какому инспектору его декларация может попасть. В существующей системе есть негативные факторы, считает Ю.Ковалев: это возможная коррупционная составляющая и нерациональное распределение трудовых ресурсов: на одном инспекторе может быть 30-40 деклараций в день, на другом – одна-две. «Что можно было предложить, чтобы сделать максимально прозрачной процедуру оформления деклараций? – продолжил он. – И что, на мой взгляд, нас в ближайшее время ожидает? На уровне правительства прозвучала мысль о внедрении uber-технологии, когда декларация попадает к случайному инспектору».

По словам Ю.Ковалева, сейчас в России в год оформляется порядка 4 млн деклараций. При загрузке в 12 деклараций в день на инспектора, порядка 2 тыс. инспекторов необходимо, чтобы в две смены этот объем обработать. Идея uber-технологии такая: существует некий облачный сервис, в котором «сидит» 2 тыс. инспекторов. И независимо от их места нахождения декларация через генерацию случайных чисел попадает к тому или иному инспектору. Единственное условие – должен наконец-то действовать принцип единых лицевых счетов, чтобы за декларацию мог взяться любой инспектор. «Только при этом условии uber-технология может быть реализована», – отметил он. Положительные моменты этой схемы – полное отсутствие коррупционных рисков, потому как шанс, что декларация попадет к заранее выбранному инспектору, минимален, считает Ю.Ковалев. Еще один плюс такой технологии – равномерное распределение трудовых ресурсов.

Пропуск может быть без дополнительных проверок, тогда в принципе не имеет значения, где выпускалась декларация, добавил Ю.Ковалев. И может случиться срабатывание риска, который требует документов на бумажных носителях, возможны какие-то процедуры, требующие ознакомление с экспертизами, обжалования, внесения изменений в декларации, то есть все те ситуации, которые требуют коммуникации с таможенными органами. «Здесь хотелось бы, чтобы декларация распределялась не в самый дальний центр электронного декларирования, а в максимально приближенный к участнику ВЭД», – подчеркнул Ю.Ковалев.

Еще одной перспективной моделью в добавление к uber-технологии могло бы быть профилирование деклараций, то есть внедрение процедуры определения профиля декларации максимально соответствующему профилю инспектора. Главное преимущество этой модели Ю.Ковалев считает отсутствие коррупционной составляющей.

На процедуре профилирования он остановился более подробно. «Любую декларацию можно атрибутировать теми или иными признаками – рассказал Ю.Ковалев. – Это таможенная процедура, была или нет авторегистрация, какая номенклатура, какие преференции в данной декларации предусмотрены и т.д. Параллельно с этим можно подбирать наиболее соответствующего инспектора. Независимо, есть у него опыт или нет, какие номенклатурные позиции он чаще оформляет. Смысл процедуры заключается в том, что мы подбираем максимально соответствующего инспектора той или иной декларации, и при этом это автоматический процесс».

«Для повышения эффективности таможенного контроля и снижение субъективных факторов при его осуществлении необходимо использовать алгоритм профилирования, – резюмировал Ю.Ковалев. – Для корректного взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов необходимо предоставить возможности для обращения с вопросами в ближайшие таможенные органы, для этого нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы все таможенные органы отвечали друг за друга. Ну, а поскольку на эти внедрения нужно время, полагаю, что нужно уже сейчас заложить алгоритм распределения деклараций».

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