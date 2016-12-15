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Росморпорт ледоколы Финский залив Финляндия

Российско-финская встреча по ледоколам

21 декабря 2016, 12:01 / SeaNews / Рейтинг: 299

Утверждена единая схема взаимодействия по предоставлению российских и финских ледоколов на Балтике

19 декабря Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» посетили представители министерства транспорта и связи, Агентства транспорта, в т.ч. работники СУДС, и лоцманской службы Финляндии, а также представители компании Arctia Ltd.

По информации Росморпорта, целью визита была отработка взаимодействия сторон для реализации межгосударственного соглашения между Финляндской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии при оказании услуг по ледокольной проводке судов в Балтийском море.

Участники встречи обсудили все аспекты использования сторонами ледоколов обеих стран при организации ледокольных проводок судов в Финском заливе. По итогам встречи стороны утвердили единую схему взаимодействия по предоставлению российских и финских ледоколов, а также наметили дату подписания рамочных договоров между сторонами, направленных на практическую реализацию межгосударственного соглашения.

Фото: Росморпорт

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