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Рокировка в РЖД

21 декабря 2016, 11:27 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 338

Поменялись местами начальник Куйбышевской жд и первый замначальника Центральной дирекции управления движением

Приказом президента ОАО «РЖД» руководителем Куйбышевской железной дороги назначен Рашид Сайбаталов. По информации РЖД, до настоящего времени он занимал должность первого заместителя начальника Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Сергей Соложенкин, до этого возглавлявший Куйбышевскую магистраль, приказом президента РЖД назначен первым заместителем начальника Центральной дирекции управления движением. 20 декабря в Самаре первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек представил нового начальника коллективу дороги.

Р.Сайбаталов окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, позже получил второе образование в Пермском государственном техническом университете. Трудовую деятельность начал в 1984 году учеником оператора технической конторы станции Чусовская Свердловской железной дороги. После окончания вуза с 1989 по 2011 годы работал заместителем начальника станции, начальником станции, начальником отдела перевозок – заместителем начальника Пермского отделения СвЖД, первым заместителем начальника и начальником Пермского отделения Свердловской железной дороги, начальником службы перевозок СвЖД, заместителем начальника СвЖД по перевозкам, начальником Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением. С июня 2011 года – первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением.

Фото: Р. Сайбаталов

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