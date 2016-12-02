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Транспортный сектор Завод

21 декабря в истории транспортной отрасли

21 декабря 2016, 11:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 320

События и факты

1939 год. Начала работу одна из крупнейших судостроительных верфей России – ОАО ПО «Севмаш» (тогда завод № 402).

1989 год. В Новороссийском порту задержано 12 танков, предназначенных для продажи за рубеж. Дело концерна АНТ.

2007 год. На Дальневосточной таможне образовалась автомобильная пробка из 12 тысяч машин, которые перегонялись из Японии в Россию. По данным телеканала «Вести», у таможни закончились бланки паспорта транспортного средства, из-за чего машины не могли быть допущены на территорию России.

На фото: завод № 402

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Комментарии

    Inflot Worldwide напомнил:
    Юлия Шишова, 21.12.2016 19:01:35
    Ровно 10 лет назад в Петербурге возобновили перевалку новых автомобилей. Партию Nissan доставил «Neckar Highway». Обработку осуществляла РТЛ, агентами выступали Inflot Worldwide. Выгрузку начали в 16 часов.

 

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