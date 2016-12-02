Транспортный сектор Завод 21 декабря в истории транспортной отрасли 21 декабря 2016, 11:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 320 События и факты 1939 год. Начала работу одна из крупнейших судостроительных верфей России – ОАО ПО «Севмаш» (тогда завод № 402). 1989 год. В Новороссийском порту задержано 12 танков, предназначенных для продажи за рубеж. Дело концерна АНТ. 2007 год. На Дальневосточной таможне образовалась автомобильная пробка из 12 тысяч машин, которые перегонялись из Японии в Россию. По данным телеканала «Вести», у таможни закончились бланки паспорта транспортного средства, из-за чего машины не могли быть допущены на территорию России. На фото: завод № 402 Оцените статью: 0