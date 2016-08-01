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Транзит Евросиб контейнерный поезд блок-трейн Deutsche Bahn AG

Новый блок-трейн Китай – Европа – Китай через Монголию

21 декабря 2016, 11:07 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 308

Совместный проект Евросиба и дочерней структуры Deutsche Bahn

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» и DB Cargo Russija, дочерняя компания Deutsche Bahn, запустили совместный транзитный контейнерный сервис Китай – Европа – Китай.

Первый состав вышел из Чунцина 3 декабря, конечные пункты назначения – Дуйсбург и Гамбург. Как рассказали SeaNews в Евросибе, в составе первого поезда на Европу было 82 TEU, груз в контейнерах – товары народного потребления и стройматериалы. Назад груженый поезд отправился 18 декабря.

Следующая отправка в связи с празднованием католического рождества запланирована на январь, рассказали в компании. Выход на регулярное расписание с еженедельными отправками планируется в начале 2017 года.

Маршрут следования поезда проходит через территорию Монголии, погранпереход на входе в Россию Наушки, на выходе из РФ состав идет через Красное в Брест.

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