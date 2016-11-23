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Импорт Статистика таможни ТНП

Импорт продовольственных товаров продолжает сокращаться

21 декабря 2016, 10:15 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 382

По итогам 10 месяцев выросли лишь поставки молока и сливочного масла

По итогам января-октября текущего года российский импорт свежего и мороженого мяса сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 16,8% и составил 499,7 тыс. тонн. Изделий и консервов из мяса было ввезено 14,7 тыс. тонн — на 1,6% меньше, чем годом ранее. Поставки на российский рынок мяса птицы, по данным ФТС РФ, также снизились на 15,2%, составив 180,5 тыс. тонн. Объемы импорта свежей и мороженой рыбы уменьшились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 10,5% до 290,2 тыс. тонн.

В то же время импорт молока и сгущенных сливок за 10 месяцев вырос на 16,6%, достигнув 192,4 тыс. тонн. Объем импортированного сливочного масла также увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на 0,6% — до 78,8 тыс. тонн.

Цитрусовых за отчетный период было ввезено 911,8 тыс. тонн, что на 5,9% меньше, чем в январе-октябре 2015 года. Импорт белого сахара сократился на 31,3%, составив 224,1 тыс. тонн. Объемы поставляемого сахара-сырца упали на 50,7% — до 244,4 тыс. тонн.

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