Поздравление министра с Новым годом

Поздравление министра транспорта России Максима Соколова с наступающим 2017 годом

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2017 годом!

Уходящий в историю 2016 год был для транспортников результативным: удалось принять ряд важных законов, серьезно продвинуться в реализации крупных инфраструктурных проектов. Построены и реконструированы сотни километров дорог, введены в строй новые мосты, взлетно-посадочные полосы, аэровокзальные терминалы, на морские и речные просторы вышли новые современные суда. Все это стало возможным благодаря честному и добросовестному труду каждого из вас. Примите мою искреннюю признательность за хорошую работу, ответственное отношение к делу, преданность профессии.

В этом году перевозка грузов всеми видами транспорта выросла более чем на 1,5%. Сохранилась тенденция роста внутренних авиаперевозок - порядка 6%. Благодаря программам субсидирования региональных перевозок значительно выросло количество россиян, которые воспользовались воздушным транспортом для поездок внутри страны.

За 2 последних года скорость доставки грузов на железнодорожном транспорте возросла на 20%. Существенный рост, около 3%, демонстрируют пассажироперевозки в дальнем следовании.

Объем перевалки грузов в морских портах вырос более чем на 6%, а перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте увеличились на 1%. На воду спущены суда «Соммерс» и «Кадош», катера «Юрий Романченко», «Виктор Кусков» и «Крутояр», подняты паруса на учебном судне «Херсонес» и российский флаг на ледоколе «Новороссийск». Введены в эксплуатацию мостовые переходы через реку Каму в Удмуртии и Татарстане, через реку Волхов в Великом Новгороде. До конца года будет введен мост на 32 км трассы Грозный – Шатой – Итум-Кали в Чеченской Республике. В рамках сооружения транспортного перехода через Керченский пролив построены 2 рабочих и 1 технологический мост, ведется строительство еще 1 рабочего моста.

Как видно, год был для отрасли весьма продуктивный. И за это я искренне признателен всей большой и дружной команде транспортников, всем тем, кто во всех уголках необъятной России, на земле и воздухе, в любую погоду обеспечивает бесперебойную работу транспортного комплекса. В будущем году нас ждут масштабные, непростые, но интересные проекты, которые, я уверен, мы выполним в срок благодаря слаженной работе нашей команды.

Новый год – это семейный праздник, поэтому я искренне желаю вам семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и гармонии. Пусть ваши семьи всегда будут для вас защитой и опорой, источником радости и душевного равновесия, дарящим тепло домашнего очага, дружескую поддержку и любовь близких людей.

М. СОКОЛОВ