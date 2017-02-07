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Вакансии

Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус

7 февраля 2017, 11:39 / SeaNews / Рейтинг: 240

ООО "Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус” приглашает на работу:

Судовых агентов по обслуживанию грузовых судов.

Требования к кандидатам:

  • Опыт самостоятельной работы на терминалах Большого порта Санкт-Петербурга и/или Усть-Луга 
  • Желание работать в качестве судового агента по обслуживанию трамповых и линейных судов различных типов
  • Высшее профильное (морское техническое) образование
  • Знание английского языка (разговорный и письменный)
  • Уверенная работа на ПК на уровне пользователя
  • Наличие автомобиля

Личные качества:

  • настойчивость в достижении поставленных целей
  • разумная инициативность
  • порядочность
  • ответственность
  • стрессоустойчивость

Условия труда и оплаты обсуждаются по результатам рассмотрения резюме и собеседования.

Резюме направлять на имя Просвиркина Михаила Дмитриевича.

E-mail: mprosvirkin@inflotww.ru
Факс: +7-812-635-8280,
Тел.: +7-812-335-7645, 635-8281

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