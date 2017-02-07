Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
7 февраля 2017, 11:39 / SeaNews / Рейтинг: 240
ООО "Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус” приглашает на работу:
Судовых агентов по обслуживанию грузовых судов.
Требования к кандидатам:
- Опыт самостоятельной работы на терминалах Большого порта Санкт-Петербурга и/или Усть-Луга
- Желание работать в качестве судового агента по обслуживанию трамповых и линейных судов различных типов
- Высшее профильное (морское техническое) образование
- Знание английского языка (разговорный и письменный)
- Уверенная работа на ПК на уровне пользователя
- Наличие автомобиля
Личные качества:
- настойчивость в достижении поставленных целей
- разумная инициативность
- порядочность
- ответственность
- стрессоустойчивость
Условия труда и оплаты обсуждаются по результатам рассмотрения резюме и собеседования.
Резюме направлять на имя Просвиркина Михаила Дмитриевича.
E-mail: mprosvirkin@inflotww.ru
Факс: +7-812-635-8280,
Тел.: +7-812-335-7645, 635-8281
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