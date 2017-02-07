Вакансии Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус 7 февраля 2017, 11:39 / SeaNews / Рейтинг: 240 ООО "Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус” приглашает на работу: Судовых агентов по обслуживанию грузовых судов. Требования к кандидатам: Опыт самостоятельной работы на терминалах Большого порта Санкт-Петербурга и/или Усть-Луга

Желание работать в качестве судового агента по обслуживанию трамповых и линейных судов различных типов

Высшее профильное (морское техническое) образование

Знание английского языка (разговорный и письменный)

Уверенная работа на ПК на уровне пользователя

Наличие автомобиля Личные качества: настойчивость в достижении поставленных целей

разумная инициативность

порядочность

ответственность

стрессоустойчивость Условия труда и оплаты обсуждаются по результатам рассмотрения резюме и собеседования. Резюме направлять на имя Просвиркина Михаила Дмитриевича. E-mail: mprosvirkin@inflotww.ru

Факс: +7-812-635-8280,

Тел.: +7-812-335-7645, 635-8281 Оцените статью: 2