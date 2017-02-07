Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)

В связи с открытием офиса в Санкт-Петербурге, компания Kita Logistics открывает вакансию:

Руководитель офиса в Санкт-Петербурге

Обязанности:

Активная продажа услуг и продвижение сервиса Kita Logistics в России

Оперативное ведение отгрузок (море, авто, авиа)

Организация локальных операций в России (таможенное оформление, автомобильная доставка импортных/экспортных отгрузок)

Взаимодействие с головным офисом Компании

Работа с судоходными линиями, международными автомобильными перевозчиками, согласование ставок и условий работы

Общее управление компанией

Требования:

Опыт работы в экспедиторской компании от 3-х лет (продажи, оперативная работа).

Знание рынка морских контейнерных перевозок

Опыт таможенного оформления грузов

Разговорный английский язык - обязательно.

Условия:

заработная плата: оклад и бонус по результатам работы. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от профессионального уровня и навыков кандидата

Контактная информация

Резюме просьба направлять по адресу:

HRKitaRussia@gmail.com



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О компании:

http://kitalogistics.com/ru/

Основанная в 1995 году компания «Кита Логистикс» является одной из ведущих компаний, занимающейся авиа, морскими и автомобильными перевозками по всему миру.

20-летний опыт работы с крупными логистическими проектами подтверждает нашу квалификацию в сфере оказания услуг по перевозкам аэрокосмического груза, товаров повседневного спроса, фармацевтической и текстильной продукции.

Каждый год по всему миру мы обрабатываем более 2,000,000 тонн груза (включая 400,000 тонн проектного груза) от имени наших заказчиков.

Нашу компанию выбирают одни из самых крупных и известных марок за нашу гибкость и скорость в принятии решений.