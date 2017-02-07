Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
В связи с открытием офиса в Санкт-Петербурге, компания Kita Logistics открывает вакансию:
Руководитель офиса в Санкт-Петербурге
Обязанности:
- Активная продажа услуг и продвижение сервиса Kita Logistics в России
- Оперативное ведение отгрузок (море, авто, авиа)
- Организация локальных операций в России (таможенное оформление, автомобильная доставка импортных/экспортных отгрузок)
- Взаимодействие с головным офисом Компании
- Работа с судоходными линиями, международными автомобильными перевозчиками, согласование ставок и условий работы
- Общее управление компанией
Требования:
- Опыт работы в экспедиторской компании от 3-х лет (продажи, оперативная работа).
- Знание рынка морских контейнерных перевозок
- Опыт таможенного оформления грузов
- Разговорный английский язык - обязательно.
Условия:
- заработная плата: оклад и бонус по результатам работы. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от профессионального уровня и навыков кандидата
Контактная информация
Резюме просьба направлять по адресу:
HRKitaRussia@gmail.com
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О компании:
Основанная в 1995 году компания «Кита Логистикс» является одной из ведущих компаний, занимающейся авиа, морскими и автомобильными перевозками по всему миру.
20-летний опыт работы с крупными логистическими проектами подтверждает нашу квалификацию в сфере оказания услуг по перевозкам аэрокосмического груза, товаров повседневного спроса, фармацевтической и текстильной продукции.
Каждый год по всему миру мы обрабатываем более 2,000,000 тонн груза (включая 400,000 тонн проектного груза) от имени наших заказчиков.
Нашу компанию выбирают одни из самых крупных и известных марок за нашу гибкость и скорость в принятии решений.
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