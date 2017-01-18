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Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге

18 января 2017, 14:22 / SeaNews / Рейтинг: 310

Специалист по импорту/экспорту контейнерных перевозок

•    Взаимодействие с агентами фидерных контейнерных линий, операторами контейнерных терминалов, участниками ВЭД,
•    Контроль и обработка входящей информации и документации;
•    Подготовка транспортной и экспедиторской документации на контейнерные грузы,
•    Организация и координация процессов перевозки и доставки импортных/экспортных грузов морским транспортом;
•    Занесение актуальной информации по движению контейнеров в корпоративный программный продукт;
•    Ведение оперативной переписки, своевременное информирование клиентов и партнеров
•    Ведение документооборота, отчетности отдела импорта/экспорта,
•    Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов;
Требования:
•    Законченное высшее образование (в области логистики желательно);
•    Английский язык уровень Intermediate,
•    Знание специфики импортных и экспортных мультимодальных контейнерных перевозок грузов (морским, ж/д, авто транспортом),
•    Опыт работы в области ВЭД и логистики, транспортно-экспедиторских услуг от 2-х лет;
•    Опыт работы со значительным количеством информации и документов,
•    Ориентированность на клиента, хорошие коммуникативные навыки,
•    Умение работать в команде и самостоятельно,
•    Уверенное пользование ПК, обучаемость, освоение программных продуктов;
•    Стремление профессионально развиваться в сфере логистики;

Условия:
•    Срочный договор до 31 марта 2018 года.
•    Полное соблюдение ТК РФ.
•    Доплата на питание;
•    Добровольное медицинское страхование;
•    График работы с 09-00 до 18-00, 5-ти дневная рабочая неделя;
•    Заработная плата по итогам собеседования;


      контакное лицо: Татьяна Домановская
      телефон: (812) 335 33 77 доб. 776
      высылать резюме по эл.адресу: tatiana.domanovskaya@nykgroup.com

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