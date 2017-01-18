Специалист по импорту/экспорту контейнерных перевозок

• Взаимодействие с агентами фидерных контейнерных линий, операторами контейнерных терминалов, участниками ВЭД,

• Контроль и обработка входящей информации и документации;

• Подготовка транспортной и экспедиторской документации на контейнерные грузы,

• Организация и координация процессов перевозки и доставки импортных/экспортных грузов морским транспортом;

• Занесение актуальной информации по движению контейнеров в корпоративный программный продукт;

• Ведение оперативной переписки, своевременное информирование клиентов и партнеров

• Ведение документооборота, отчетности отдела импорта/экспорта,

• Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов;

Требования:

• Законченное высшее образование (в области логистики желательно);

• Английский язык уровень Intermediate,

• Знание специфики импортных и экспортных мультимодальных контейнерных перевозок грузов (морским, ж/д, авто транспортом),

• Опыт работы в области ВЭД и логистики, транспортно-экспедиторских услуг от 2-х лет;

• Опыт работы со значительным количеством информации и документов,

• Ориентированность на клиента, хорошие коммуникативные навыки,

• Умение работать в команде и самостоятельно,

• Уверенное пользование ПК, обучаемость, освоение программных продуктов;

• Стремление профессионально развиваться в сфере логистики;

Условия:

• Срочный договор до 31 марта 2018 года.

• Полное соблюдение ТК РФ.

• Доплата на питание;

• Добровольное медицинское страхование;

• График работы с 09-00 до 18-00, 5-ти дневная рабочая неделя;

• Заработная плата по итогам собеседования;



контакное лицо: Татьяна Домановская

телефон: (812) 335 33 77 доб. 776

высылать резюме по эл.адресу: tatiana.domanovskaya@nykgroup.com