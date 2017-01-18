Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
Специалист по импорту/экспорту контейнерных перевозок
• Взаимодействие с агентами фидерных контейнерных линий, операторами контейнерных терминалов, участниками ВЭД,
• Контроль и обработка входящей информации и документации;
• Подготовка транспортной и экспедиторской документации на контейнерные грузы,
• Организация и координация процессов перевозки и доставки импортных/экспортных грузов морским транспортом;
• Занесение актуальной информации по движению контейнеров в корпоративный программный продукт;
• Ведение оперативной переписки, своевременное информирование клиентов и партнеров
• Ведение документооборота, отчетности отдела импорта/экспорта,
• Подготовка еженедельных и ежемесячных отчетов;
Требования:
• Законченное высшее образование (в области логистики желательно);
• Английский язык уровень Intermediate,
• Знание специфики импортных и экспортных мультимодальных контейнерных перевозок грузов (морским, ж/д, авто транспортом),
• Опыт работы в области ВЭД и логистики, транспортно-экспедиторских услуг от 2-х лет;
• Опыт работы со значительным количеством информации и документов,
• Ориентированность на клиента, хорошие коммуникативные навыки,
• Умение работать в команде и самостоятельно,
• Уверенное пользование ПК, обучаемость, освоение программных продуктов;
• Стремление профессионально развиваться в сфере логистики;
Условия:
• Срочный договор до 31 марта 2018 года.
• Полное соблюдение ТК РФ.
• Доплата на питание;
• Добровольное медицинское страхование;
• График работы с 09-00 до 18-00, 5-ти дневная рабочая неделя;
• Заработная плата по итогам собеседования;
контакное лицо: Татьяна Домановская
телефон: (812) 335 33 77 доб. 776
высылать резюме по эл.адресу: tatiana.domanovskaya@nykgroup.com
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!