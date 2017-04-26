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Станьте частью проекта InterLogistika!

26 апреля 2017, 10:40 / SeaNews / Рейтинг: 151

С 30 мая по 03 июня 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится ежегодный проект InterLogistika 2017, зарекомендовавший себя в качестве комплексной профессиональной площадки для участников рынка логистических услуг.

В 2017 году проект будет состоять из двух частей:

  • 30 мая – 03 июня будет работать Экспозиция InterLogistika
  • 30 – 31 мая пройдет Форум InterLogistika

Экспозиция участников InterLogistika 2017 дополнит 18-ю международную специализированную выставку строительной техники и технологий СТТ’2017.

Участники экспозиции InterLogistika получат уникальную возможность в течение пяти дней представлять свои компании в одном ряду с крупнейшими поставщиками и производителями строительной техники, оборудования и запасных частей, такими как Mercedes-Benz Trucks, Volvo Trucks, Камаз, ГАЗ, МАЗ, Novtrack и другими. Участниками и посетителями мероприятий являются компании, оперирующие значительными объемами грузопотоков и ежедневно решающие проблемы логистики.

NEW! Кластеры InterLogistika – новый формат участия в экспозиции.

Кластер - это специально оборудованный стенд с брендированными стойками и зоной делового общения, объединенный по направлениям деятельности компаний. Такой формат дает возможность достойно представить свою продукцию и услуги при минимальных затратах, провести встречи и переговоры на выставке с новыми и существующими партнерами.

На выставке будут представлены 4 вида кластеров:

  • "Кластер: безопасность грузоперевозок"
  • "Кластер: 3PL/4PL операторы"
  • "Кластер: логистика склада"
  • "Кластер: лизинг"

Форум InterLogistika – это ежегодное деловое мероприятие, объединяющее ведущих специалистов отрасли, экспертов, лидеров мнений, представителей реального рынка логистических услуг, а так же руководителей регулирующих органов и ассоциаций.

Темы Форума 2017:

  • NEW! Логистика склада будущего
  • Московский транспортный узел
  • Автоматизация и IT в логистике
  • Безопасность на транспорте
  • B2B2C: логистика интернет-магазинов (фулфилмент, курьерская служба, комплексное обслуживание)
  • Управление цепями поставок. Лучшие практики
  • Экспорт российской продукции за рубеж, новые возможности для бизнеса
  • и многое другое

Партнеры Форума:

  • Московская торгово-промышленная палата
  • Ekbpromo
  • ID-expert
  • «Логист.ру»
  • НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок»
  • 'ДТП-нет!'
  • Business Active

*InterLogistika – комплексный проект в области логистики, проходящий с 2013 года.

В 2016 году в Экспозиции проекта приняли участие такие компании как: Оборонлогистика, Деловые линии, Градиент Альфа Логистика, РусАвтоКарт, КВ Терминал, Гильдия логистических операторов МТПП и другие.

Генеральным Партнером  проекта выступила компания : Megastore.

За пять дней Экспозицию и Форум InterLogistika 2016 посетило более 6,500 тысяч специалистов-логистических провайдеров и директоров по логистике крупных грузовладельческих компаний, среди которых представители онлайн и оффлайн ритейла, производители и дистрибьюторы товаров FMCG, фарминдустрии, крупногабаритной строительной техники и автопрома: Pepsi-co, "Детский мир", Decathlon, О'Кей, ОТТО-group, Japan Tabacco, МВидео, Michelin, John Deere, Palfinder. Каждый нашел на площадке новые эффективные партнерские связи, решения и предложения.

В Деловой программе проекта принимали участие представители Всемирной таможенной организации, Евразийской экономической комиссии, ОПОРЫ РОССИИ, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУОБДД МВД России, ТПП РФ, Российского автотранспортного союза, Объединения автопроизводителей России, Associated Cargo Experts, ООО «Мультимодальный комплекс «Усть-Луга», ООО «Морстройтехнологии», Гильдия логистических операторов МТПП, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», ГКУ ЦОДД, ООО “РТК логистика”, PickPoint, GEFCO Россия, First Line Software, Экспертный Центр «Движение без опасности», Фудбайер, ФБУ Росавтотранс, СервисСофт и многие другие.

В разное время участниками проекта были такие компании как Максстор, Samsung Electronics Rus Company Ltd.,GENERIX Group., CROC, Логистическое агентство 20А, Балт-страхование, CASIO, КаргоОнлайн, Белтаможсервис РУП, ТД «ЗПУ», ВЛ ЛОДЖИСТИК, ООО АНТОР БИЗНЕС РЕШЕНИЯ, ООО ПОЛИМЕТАЛЛ-М, Галакси инжиниринг, Квенбергер логистик, Русский стеллаж, ЭРМА СОФТ Менеджмент, МАКССТОР (Метако, ООО) ТРАНСКОНТЕЙНЕР, КИФАТО, ООО RTL (Russian Transport Lines), BTG, Легенда, ООО (LCM Group), Панальпина, Первый БИТ ЗАО Инстройтехком-Центр, Transit Group Limited Компания Эйком РОСТА, ООО Бэст-А, ООО (Меридиан) Транс Депот ЭЛФОР ТЛ, ООО АТС24 РОСТЭК Вест НОТА БАНК ОАО AplusA СофтВэй Логистик Балт-страхование, ООО РадиоКомГлоб, ЗАО ПЛАСКЕ СОЛВО Logintrans sp. РТЛ-Сервис ЗАО Делко ООО Bixolon Euro-Asia Logistics и другие.

Дирекция проекта:
+7 /495/ 961-22-62
mail to: interlog-expo@mediaglobe.ru

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