Грузовые автоперевозки в Крыму

По многочисленным просьбам участников транспортно-логистического рынка Оргкомитет Крымского транспортного форума дополнил программу мероприятия актуальной темой грузовых автоперевозок: 29 июня 2017 года в Алуште в рамках Четвёртого Крымского транспортного форума будет проведён круглый стол по грузовым автоперевозкам.



Роль автомобильных грузовых перевозок трудно переоценить: все населённые пункты в Крыму соединены сетью разветвлённых дорог, и автоперевозки являются наиболее выгодными как в части выбора гибких логистических маршрутов, так и для того, чтобы существенно сократить время транспортировки.



Дискуссия пройдет в рамках секции «Автоперевозки и модернизация дорожной сети Крыма: потребности и перспективы». И наряду с решением уже известных задач реализации ФЦП, строительства мостовых подходов и модернизации дорожной сети Республики Крым в целом, предполагается обозначить целый ряд острых вопросов.



Одной из сложностей называют внедрение системы «Платон». Часть депутатов призывает к скорейшему введению в Крыму полноценной работы «Платона» (пока весовые комплексы в республике установлены только на Керченской трассе). Однако транспортники хотят подробнее разобраться с весогабаритными параметрами, с категорийностью автодорог. Важно, считают эксперты, найти, для начала, компромисс – через обсуждение проблем.



Проблемы логистики в Крыму на текущий момент довольно остры, это влияет на конечную стоимость товара. Конечно, после строительства транспортного коридора, ценообразование изменится (программа развития железнодорожной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна может быть даже завершится на год раньше, в 2019 году, но для этого, по разным оценкам, не хватает более 22 млрд руб. бюджетных инвестиций), так что пока всё равно нужно изыскивать методы для оптимизации поставок товара. Предстоит также наладить электронный документооборот, начать обновлять автопарки и многое, многое другое.



Подробнее о проблемах и путях их решения – на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).



NB! Напоминаем, что льготный период регистрации на Форум заканчивается 28 апреля.



Форум пройдёт при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.



Партнёр Aорума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».



Среди участников форума – компании: ФГУП «РОСМОРПОРТ», «ТрансКонтейнер», «Мангуст», «Автодор-Инжиниринг», «Газпромнефть - Битумные Материалы», «Экстэс-Транспорт», «Геленджикский морской порт», «Йотун Пэйнтс», «Развитие», «Транс-НАМ», «ГТНС», «Объединённая транспортная компания», «Воронежстальмост», «Крымская первая страховая компания», «МэйнЛайн Транссервис» и другие.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: