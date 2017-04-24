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Конференция

Х Воронежский промышленный форум

24 апреля 2017, 10:35 / SeaNews / Рейтинг: 87

Х ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
и МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЛОГИСТИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2017
23-24 мая 2017 года
г. Воронеж

В рамках перечня мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, в период c 23 по 24 мая 2017 года Правительство Воронежской области при официальной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, проводит Воронежский промышленный форум и форум «Логистика Черноземья».

Организаторами форумов также выступают: Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Воронежской области, ВРО ООО «Деловая Россия», НП «Альянс воронежских логистов» и Выставочным центром ВЕТА.

ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ является крупнейшим отраслевым мероприятием в Центрально-Черноземном регионе, ежегодно привлекающий представителей промышленного бизнеса для обмена опытом
и формирования новых контактов.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЛОГИСТИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2017 закладывает основу долгосрочного развития логистики ЦЧР, приближает компании и экспертов к решению задач в сфере прогнозирования спроса, определения оптимальных поставщиков, оптимизации поставки, хранения товаров, работы служб сбыта.

Планируется обсудить вопросы развития межрегиональной логистики, взаимодействия логистики и промышленности, а также проблемы и перспективы кооперации транспортно-логистических компаний.

В первый день работы форума пройдет заседание комитета Союза «Торгово-промышленной палаты Воронежской области» «Совет рынка», посвященное проблеме аутсорсинга траспортно-логистических услуг в ритейле.
Дополнением к деловой программе форума станет биржа контактов, в которой примут участие руководители различных компаний. Таким образом, форум станет площадкой для живого общения между представителями промышленной и логистической отрасли.

Участниками форумов выступят промышленные предприятия и заводы, транспортные и экспедиционные компании, IT-компании, крупные торговые сети региона, которые приедут из Московской, Ленинградской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей.

Партнеры: АО Газпромбанк, Компания OOO Ferrostaal
Генеральный информационный партнер: РИА Воронеж.
Радио спонсор: «Авторадио»
Организатор деловой программы форума-выставки «Логистика Черноземья»: РБК
Генеральный партнер выставки «Логистика Черноземья»: Международный аэропорт Воронеж
Генеральный информационный спонсор: Радио «Губерния»

Место проведения: Площадка мебельного холдинга «Ангстрем», расположенная по адресу:
Воронежская обл., Новоусманский р-н, Индустриальный парк «Масловский», ул. Парковая, 1. Производственно-логистический комплекс «Ангстрем»
«Ангстрем» – российская компания, занимающаяся производством и продажей всей гаммы мебели для дома. География распространения продаж – вся территория РФ.

Контактная информация:
+7(473) 2-512-012
+7-980-248-58-70
e-mail: stroy.veta@mail.ru
Хорпяков Сергей Вячеславович, Архипова Софья Владимировна

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