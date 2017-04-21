Выставка TransSiberia/Translogistica: оптимизировать доставку коммерческих грузов и выбрать поставщика складской техники

С 24 по 27 мая компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске единственную в Сибирском регионе выставку транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSiberia/Translogistica 2017.

Среди участников выставки - «РЖД», «Аэропорт Толмачево», «Шенкер», «Институт Стройпроект», «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», «СибТракСкан», «Компания СПЕЦПРИЦЕП», «БАСФ Строительные системы», «Тентпроект», «ТрансКонтейнер», «Спецтехника», «Ингосстрах», «Луидор», BOHNENKAMP INTERNATIONAL, «БТМ Сибирь» и другие.

Посетив выставку, специалисты получат возможность оптимизировать доставку коммерческих грузов путем прямого контакта с представителями транспортных компаний, а также смогут в короткие сроки выбрать поставщика складской техники.

Продукция на выставке

Тягач премиум-класса для магистральных грузоперевозок Scania R500LA4×2HNA Streamline, а также новинку - туристический автобус Scania Touring, оборудованный сидениями с функцией смещения к центру, системой видеонаблюдения за салоном и многофункциональной мини-кухней — продемонстрирует компания «СибТракСкан».

Комплектующие для грузовой, сельскохозяйственной, индустриальной, строительной и других видов техники под брендами WINDPOWER, BKT, KENDA, DEESTONE, STARCO, TITAN/VOLTYRE - будут представлены на стенде Bohnenkamp Group.

Малогабаритную вакуумную уборочную машину «МК2000» для уборки тротуаров, дорог, прилегающих территорий и других поверхностей с твердым покрытием, а также электрический погрузчик серии «МР20» для перемещения и укладки грузов на открытых площадках и в закрытых помещениях - представит «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».

Премиальный автобус для деловых поездок на базе Mercedes-Benz Sprinter (7+1) и маршрутное такси с возможностью перевозки маломобильных пассажиров на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic 411 представит компания «Луидор».

Складскую технику одного из ведущих европейских производителей STILL (Германия) продемонстрирует региональный дилерский центр - компания «Карсервис».

Транспортно-логистические услуги на выставке представят компании DB Schenker и «Трансконтейнер».

Услуги железнодорожных перевозок предложит «Западно-Сибирская ДСКК».

Строительная химия будет представлена на стенде концерна BASF.

Тентовые быстровозводимые склады и ангары представит «Тентмакс».

Услуги проектирования дорожных сооружений представит «Институт “Стройпроект”».

Услуги страхования и лизинга предложит компания «Ингосстрах».

Одновременно с выставкой будет проходить международный форум «Транспорт Сибири», участники которого обсудят главные темы развития транспортной отрасли региона. Организаторами форума выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Правительство Новосибирской области.

На одной площадке с TransSiberia/Translogistica 2017 состоится выставка запасных частей, автохимии, автоаксессуаров и товаров для технического обслуживания автомобилей «АвтоСиб/АвтоТех - 2017».

Специалисты могут получить бесплатный электронный билет для посещения на сайте.