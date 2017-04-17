ТрансРоссия открывается завтра

Завтра, 18 апреля, открывается самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica. Приглашаем посетить!

18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира, которые представят:

168 услуги по перевозке грузов собственным парком собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов;

130 – услуги экспедирования грузов;

54 – таможенные услуги;

55 – услуги по обработке грузов в терминалах и портах;

5 - финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование);

23 – IT-решения на транспорте и в логистике;

19 – оборудование для склада и порта.

Посетители выставки смогут выбрать партнера/поставщика по перевозке любых типов грузов и направлений перевозок:

270 - внутрироссийские перевозки

214 - страны СНГ

190 - Восточная Европа

188 - Западная Европа

83 - Северная Америка

67 - Южная Америка

184 - Азия

Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий смогут ознакомиться с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»

Около 100 компаний – новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие. Список участников >>

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Специалистов ждет насыщенная деловая программа в рамках выставки.

18 апреля состоятся:

Церемония открытия выставки, которая состоится в 12:00 в холле павильона.

Конференция для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: пленарное заседание и сессии для грузоперевозчиков. Посещение платное.

Конференция состоится в конференц-зале №2.

Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».

Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B115

Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B605

Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.

Зал 1, стенд 729

19 апреля Вы сможете посетить:

Конференцию для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: сессии для грузовладельцев. Посещение бесплатное.

Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».

Интервью-студию «Открытый разговор». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B115

Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B605

Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.

Зал 1, стенд 729

20 апреля состоятся:

Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».

Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B115

Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.

Зал 3, стенд B605

Ежедневно во всех залах проведения выставки компании-участники будут проводить семинары и презентации услуг.