ТрансРоссия открывается завтра
Завтра, 18 апреля, открывается самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica. Приглашаем посетить!
18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира, которые представят:
- 168 услуги по перевозке грузов собственным парком собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов;
- 130 – услуги экспедирования грузов;
- 54 – таможенные услуги;
- 55 – услуги по обработке грузов в терминалах и портах;
- 5 - финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование);
- 23 – IT-решения на транспорте и в логистике;
- 19 – оборудование для склада и порта.
Посетители выставки смогут выбрать партнера/поставщика по перевозке любых типов грузов и направлений перевозок:
- 270 - внутрироссийские перевозки
- 214 - страны СНГ
- 190 - Восточная Европа
- 188 - Западная Европа
- 83 - Северная Америка
- 67 - Южная Америка
- 184 - Азия
Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий смогут ознакомиться с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»
Около 100 компаний – новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие. Список участников >>
Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iENRS
Специалистов ждет насыщенная деловая программа в рамках выставки.
18 апреля состоятся:
- Церемония открытия выставки, которая состоится в 12:00 в холле павильона.
- Конференция для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: пленарное заседание и сессии для грузоперевозчиков. Посещение платное.
- Конференция состоится в конференц-зале №2.
- Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
- Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B115
- Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B605
- Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.
- Зал 1, стенд 729
19 апреля Вы сможете посетить:
- Конференцию для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: сессии для грузовладельцев. Посещение бесплатное.
- Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
- Интервью-студию «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B115
- Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B605
- Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.
- Зал 1, стенд 729
20 апреля состоятся:
- Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
- Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B115
- Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
- Зал 3, стенд B605
Ежедневно во всех залах проведения выставки компании-участники будут проводить семинары и презентации услуг.
Приглашаем специалистов посетить выставку TransRussia/TransLogistica, 18-20 апреля в Москве, 1 пав. МВЦ «Крокус Экспо». Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iENRS
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