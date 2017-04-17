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ТрансРоссия выставка

ТрансРоссия открывается завтра

17 апреля 2017, 10:51 / SeaNews / Рейтинг: 166

Завтра, 18 апреля, открывается самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг TransRussia/TransLogistica. Приглашаем посетить!

18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне 1 состоится Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.

В этом году в выставке примут участие 330 компаний из 25 стран мира, которые представят:

  • 168 услуги по перевозке грузов  собственным парком собственного парка грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов;
  • 130 – услуги экспедирования грузов;
  • 54 – таможенные услуги;
  • 55 – услуги по обработке грузов в терминалах и портах;
  • 5 - финансовые услуги (страхование, лизинг, кредитование);
  • 23 – IT-решения на транспорте и в логистике;
  • 19 – оборудование для склада и порта.

Посетители выставки смогут выбрать партнера/поставщика по перевозке  любых типов грузов и направлений перевозок:

  • 270 - внутрироссийские перевозки
  • 214 - страны СНГ
  • 190 - Восточная Европа   
  • 188 - Западная Европа   
  • 83 - Северная Америка   
  • 67 - Южная Америка   
  • 184 - Азия   

Представители транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий смогут ознакомиться с выставочной экспозицией в течение 3х дней работы TransRussia/TransLogistica, в 3-х выставочных залах павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»

Около 100 компаний – новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис»  и другие. Список участников >>

Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iENRS

Специалистов ждет насыщенная деловая программа в рамках выставки.

18 апреля состоятся:

  • Церемония открытия выставки, которая состоится в 12:00 в холле павильона.
  • Конференция для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: пленарное заседание и сессии для грузоперевозчиков. Посещение платное.
  • Конференция состоится в конференц-зале  №2.
  • Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
  • Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B115
  • Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B605
  • Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.
  • Зал 1, стенд 729

19 апреля Вы сможете посетить:

  • Конференцию для грузоперевозчиков, логистов и грузовладельцев «ТрансРоссия»: сессии для грузовладельцев. Посещение бесплатное.
  • Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
  • Интервью-студию «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B115
  • Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B605
  • Конференцию негабаритных и проектных перевозок Breakbulk Russia. Посещение бесплатное.
  • Зал 1, стенд 729

20 апреля состоятся:

  • Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике». Посещение бесплатное. Конференция состоится в 3 зале, в конференц-зале «ТрансРоссия».
  • Интервью-студия «Открытый разговор». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B115
  • Семинары презентационной зоны «IT-решения на транспорте». Посещение бесплатное.
  • Зал 3, стенд B605

Ежедневно во всех залах проведения выставки компании-участники будут проводить семинары и презентации услуг.

Приглашаем специалистов посетить выставку TransRussia/TransLogistica, 18-20 апреля в Москве, 1 пав. МВЦ «Крокус Экспо». Получите бесплатный электронный билет на www.transrussia.ru, указав промо-код: tr17iENRS

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