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Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза

12 апреля 2017, 11:49 / SeaNews / Рейтинг: 104

НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», по просьбе участников ВЭД организовывает конференцию «Техническое регулирование в рамках евразийского экономического союза».

Анализ судебной практики по привлечению к административной ответственности за отсутствие маркировки товаров, предусмотренной Техническими регламентами Таможенного союза, показывает высокий уровень несоответствия установленным требованиям при таможенном оформлении товаров.

Конференция состоится 21 апреля в конференц-зале «Radisson Royal Hotel».

В рамках конференции, приглашенные должностные лица государственных органов разъяснят требования, направленные на соблюдение мер технического регулирования и ответят на вопросы участников конференции.

Конференция проводится при поддержке Всероссийского Центра Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ» и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Программа ниже.

Стоимость – 3 200 руб. / 2 500* руб.
*для членов Гильдии «ГЕРМЕС»

По вопросам участия:

8 (812) 324-40-24 / info@rus-ved.ru
Дирекция НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»

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