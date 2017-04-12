Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза
НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», по просьбе участников ВЭД организовывает конференцию «Техническое регулирование в рамках евразийского экономического союза».
Анализ судебной практики по привлечению к административной ответственности за отсутствие маркировки товаров, предусмотренной Техническими регламентами Таможенного союза, показывает высокий уровень несоответствия установленным требованиям при таможенном оформлении товаров.
Конференция состоится 21 апреля в конференц-зале «Radisson Royal Hotel».
В рамках конференции, приглашенные должностные лица государственных органов разъяснят требования, направленные на соблюдение мер технического регулирования и ответят на вопросы участников конференции.
Конференция проводится при поддержке Всероссийского Центра Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ» и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Программа ниже.
Стоимость – 3 200 руб. / 2 500* руб.
*для членов Гильдии «ГЕРМЕС»
По вопросам участия:
8 (812) 324-40-24 / info@rus-ved.ru
Дирекция НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»
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