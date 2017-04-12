Конференция ЕАЭС Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза 12 апреля 2017, 11:49 / SeaNews / Рейтинг: 104 НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», по просьбе участников ВЭД организовывает конференцию «Техническое регулирование в рамках евразийского экономического союза». Анализ судебной практики по привлечению к административной ответственности за отсутствие маркировки товаров, предусмотренной Техническими регламентами Таможенного союза, показывает высокий уровень несоответствия установленным требованиям при таможенном оформлении товаров. Конференция состоится 21 апреля в конференц-зале «Radisson Royal Hotel». В рамках конференции, приглашенные должностные лица государственных органов разъяснят требования, направленные на соблюдение мер технического регулирования и ответят на вопросы участников конференции. Конференция проводится при поддержке Всероссийского Центра Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ» и ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Программа ниже.



Стоимость – 3 200 руб. / 2 500* руб.

*для членов Гильдии «ГЕРМЕС»



По вопросам участия:



8 (812) 324-40-24 / info@rus-ved.ru

Дирекция НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» Оцените статью: 0