Через неделю состоится выставка TransRussia/TransLogistica! Получите билет по промокоду
Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.
В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.
Участники представят:
- Автомобильные перевозки (собственным транспортом)
- Железнодорожные перевозки (собственным транспортом)
- Морские перевозки (собственным транспортом)
- Авиаперевозки (собственным транспортом)
- Услуги экспедирования грузов
- 3PL/4PL
- Услуги по экспресс доставке
- Таможенные услуги
- Услуги по обработке грузов в терминалах и портах
- Вагоны: цистерны, контейнеры
- Оборудование для склада и порта
- Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование
- IT-решения на транcпорте и в логистике
Участники оказывают услуги по перевозке любых типов коммерческих грузов в любых направлениях.
Посетители выставки могут заранее ознакомиться с участниками выставки, а также составить список компаний по типам грузов и направлениям перевозок в интерактивном каталоге участников >>
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на transrussia.ru, указав промокод: tr17iENRS
В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».
Подробнее о мероприятиях деловой программы >>
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18-20 апреля в 1 павильоне МВЦ «Крокус Экспо».
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