Через неделю состоится выставка TransRussia/TransLogistica! Получите билет по промокоду

Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.

В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.

Участники представят:

Автомобильные перевозки (собственным транспортом)

Железнодорожные перевозки (собственным транспортом)

Морские перевозки (собственным транспортом)

Авиаперевозки (собственным транспортом)

Услуги экспедирования грузов

3PL/4PL

Услуги по экспресс доставке

Таможенные услуги

Услуги по обработке грузов в терминалах и портах

Вагоны: цистерны, контейнеры

Оборудование для склада и порта

Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование

IT-решения на транcпорте и в логистике

Участники оказывают услуги по перевозке любых типов коммерческих грузов в любых направлениях.

Посетители выставки могут заранее ознакомиться с участниками выставки, а также составить список компаний по типам грузов и направлениям перевозок в интерактивном каталоге участников >>

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на transrussia.ru, указав промокод: tr17iENRS

В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».

Подробнее о мероприятиях деловой программы >>

Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18-20 апреля в 1 павильоне МВЦ «Крокус Экспо».

Как добраться до выставки, узнайте на сайте выставки >>