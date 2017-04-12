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Через неделю состоится выставка TransRussia/TransLogistica! Получите билет по промокоду

12 апреля 2017, 10:38 / SeaNews / Рейтинг: 114

Через неделю, 18-20 апреля, в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная выставка в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.

В 2017 году в выставке примут участие 329 компаний из 25 стран мира. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.

Участники представят:

  • Автомобильные перевозки (собственным транспортом)
  • Железнодорожные перевозки (собственным транспортом)
  • Морские перевозки (собственным транспортом)
  • Авиаперевозки (собственным транспортом)
  • Услуги экспедирования грузов
  • 3PL/4PL
  • Услуги по экспресс доставке
  • Таможенные услуги
  • Услуги по обработке грузов в терминалах и портах
  • Вагоны: цистерны, контейнеры
  • Оборудование для склада и порта
  • Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование
  • IT-решения на транcпорте и в логистике

Участники оказывают услуги по перевозке любых типов коммерческих грузов в любых направлениях. 
Посетители выставки могут заранее ознакомиться с участниками выставки, а также составить список компаний по типам грузов и направлениям перевозок в интерактивном каталоге участников >>

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на transrussia.ru, указав промокод: tr17iENRS

В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», а также конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», презентационную зону «IT-решений» и интервью-студию «Открытый диалог».

Подробнее о мероприятиях деловой программы >>

Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18-20 апреля в 1 павильоне МВЦ «Крокус Экспо».

Как добраться до выставки, узнайте на сайте выставки >>

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