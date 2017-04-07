Конференция Новые темы на TransBaltica 2017 7 апреля 2017, 11:36 / SeaNews / Рейтинг: 117 Новые темы, заявленные в программе конференции: ОТЛК – оператор регулярных железнодорожных контейнерных сервисов в сообщении Китай-Европа-Китай.

Жакишев Ержан - первый вице-президент, Объединенная транспортно-логистическая компания (АО «ОТЛК»), Россия Перспективы транзита нефти в направлении Белоруссии - миллионы тонн или политическая игра?

Сергей Агибалов - Руководитель работ по странам СНГ, Институт энергетики и финансов, Москва, Россия



Нишевые возможности для услуг логистики и транзита на рынках России и СНГ

Aйвар Тауриньш - Генеральный директор DB Schenker в России



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