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Конференция

Новые темы на TransBaltica 2017

7 апреля 2017, 11:36 / SeaNews / Рейтинг: 117

Новые темы, заявленные в программе конференции:

ОТЛК – оператор регулярных железнодорожных контейнерных сервисов в сообщении Китай-Европа-Китай.
Жакишев Ержан - первый вице-президент, Объединенная транспортно-логистическая компания (АО «ОТЛК»), Россия

Перспективы транзита нефти в направлении Белоруссии - миллионы тонн или политическая игра?
Сергей Агибалов - Руководитель работ по странам СНГ, Институт энергетики и финансов, Москва, Россия

Нишевые возможности для услуг логистики и транзита на рынках России и СНГ
Aйвар Тауриньш - Генеральный директор DB Schenker в России

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