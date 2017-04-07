Новые темы на TransBaltica 2017
7 апреля 2017, 11:36 / SeaNews / Рейтинг: 117
Новые темы, заявленные в программе конференции:
ОТЛК – оператор регулярных железнодорожных контейнерных сервисов в сообщении Китай-Европа-Китай.
Жакишев Ержан - первый вице-президент, Объединенная транспортно-логистическая компания (АО «ОТЛК»), Россия
Перспективы транзита нефти в направлении Белоруссии - миллионы тонн или политическая игра?
Сергей Агибалов - Руководитель работ по странам СНГ, Институт энергетики и финансов, Москва, Россия
Нишевые возможности для услуг логистики и транзита на рынках России и СНГ
Aйвар Тауриньш - Генеральный директор DB Schenker в России
Программу можно посмотреть здесь
Информацию можно посмотреть здесь
Регистрироваться можно здесь
Комментировать:Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!