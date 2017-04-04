XX международная конференция TransBaltica 2017
Просим Вас зарезервировать в календаре 25-26 мая 2017 года
XX международная конференция “TRANSBALTICA 2017” состоится 25-26 мая 2017 в Риге в “Radisson BLU Daugava Hotel”
25 мая - на конференции обсудят тенденции и перспективы развития рынка транспортных и транзитных услуг
26 мая - выездная сессия в Рижский свободный порт
Информация на сайте www.rmsforum.lv
Некоторые темы, заявленные в программе конференции:
Будущее российской внешней торговли: вызовы для Балтии
Александр Голяшев - Заместитель начальника Управления научно-исследовательских работ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Новые факторы влияния на транспортную отрасль в регионе Балтийского моря.
Игорь Кабашкин - хаб.д.т.н., профессор Института транспорта и связи, член центра
транспортных исследований OECD, Латвия
Развитие Транссибирского маршрута в условиях альтернативных транспортных коридоров
Александр Аверин - Координатор проектов, Представительство в РФ Международной ассоциации Координационный Совет по Транссибирским перевозкам (?КСТП?), Швейцария
Перспективы присоединения прибалтийских портов и логистических компаний к Новому Шелковому пути
Алексей Безбородов - управляющий партнёр, исследовательское агентство InfraNews, Россия
Лабиринты применения НДС в сделках купли-продажи товаров за пределами Латвии
Dainis Vodolagins - Rodl & Partner старший налоговый консультант, Latvia
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