Конференция Рига XX международная конференция TransBaltica 2017 4 апреля 2017, 14:22 / SeaNews / Рейтинг: 93 Просим Вас зарезервировать в календаре 25-26 мая 2017 года XX международная конференция “TRANSBALTICA 2017” состоится 25-26 мая 2017 в Риге в “Radisson BLU Daugava Hotel” 25 мая - на конференции обсудят тенденции и перспективы развития рынка транспортных и транзитных услуг 26 мая - выездная сессия в Рижский свободный порт Информация на сайте www.rmsforum.lv



Некоторые темы, заявленные в программе конференции:



Будущее российской внешней торговли: вызовы для Балтии

Александр Голяшев - Заместитель начальника Управления научно-исследовательских работ, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации



Новые факторы влияния на транспортную отрасль в регионе Балтийского моря.

Игорь Кабашкин - хаб.д.т.н., профессор Института транспорта и связи, член центра

транспортных исследований OECD, Латвия



Развитие Транссибирского маршрута в условиях альтернативных транспортных коридоров

Александр Аверин - Координатор проектов, Представительство в РФ Международной ассоциации Координационный Совет по Транссибирским перевозкам (?КСТП?), Швейцария



Перспективы присоединения прибалтийских портов и логистических компаний к Новому Шелковому пути

Алексей Безбородов - управляющий партнёр, исследовательское агентство InfraNews, Россия



Лабиринты применения НДС в сделках купли-продажи товаров за пределами Латвии

Dainis Vodolagins - Rodl & Partner старший налоговый консультант, Latvia



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