Участники TransRussia/TransLogistica 2017
Участники TransRussia/TransLogistica 2017: какие услуги представят, какие типы продукции перевозят и в каких направлениях?
Специалисты транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий могут заранее спланировать посещение выставки TransRussia/TransLogistica 2017
В интерактивном каталоге Вы сможете выбрать интересующие Вас компании по следующим критериям:
Вид деятельности:
- Автомобильные перевозки
- Железнодорожные перевозки
- Морские перевозки
- Авиаперевозки
- Экспедирование грузов
- Логистические услуги
- 3PL/4PL
- Услуги по экспресс доставке
- Таможенные услуги
- Услуги по обработке грузов в терминалах и портах
- Вагоны: цистерны, контейнеры
- Оборудование для склада и порта
- Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование
- IT-решения на транспорте и в логистике
- Топливные карты
- Девелопер
Типы перевозимых грузов:
- Строительные материалы
- Продукты питания / Сельхозпродукция
- Автомобили / Запчасти и автокомпоненты
- Промышленная химия / Нефтепродукты
- Промышленное оборудование
- Металл и металлоизделия
- Бытовая техника/ Электроника / Компьютеры
- Упаковка / Бумага
- Бытовая химия / Косметика
- Мебель
Направления перевозок:
- Россия
- Страны СНГ
- Восточная Европа
- Западная Европа
- Северная Америка
- Южная Америка
- Азия
Посетив выставку TransRussia/TransLogistica , Вы сможете сделать грамотный выбор из большого количества подрядчиков схожих типов услуг, получить информацию по оптимизации цепочек поставок от квалифицированных специалистов отрасли.
Специалисты могут получить электронный билет бесплатно, указав в форме регистрации на сайте www.transrussia.ru ПРОМОКОД: tr17iENRS
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