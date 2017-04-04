ТрансРоссия выставка Участники TransRussia/TransLogistica 2017 4 апреля 2017, 13:10 / SeaNews / Рейтинг: 176 Участники TransRussia/TransLogistica 2017: какие услуги представят, какие типы продукции перевозят и в каких направлениях? Специалисты транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий могут заранее спланировать посещение выставки TransRussia/TransLogistica 2017 В интерактивном каталоге Вы сможете выбрать интересующие Вас компании по следующим критериям:

Вид деятельности: Автомобильные перевозки

Железнодорожные перевозки

Морские перевозки

Авиаперевозки

Экспедирование грузов

Логистические услуги

3PL/4PL

Услуги по экспресс доставке

Таможенные услуги

Услуги по обработке грузов в терминалах и портах

Вагоны: цистерны, контейнеры

Оборудование для склада и порта

Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование

IT-решения на транспорте и в логистике

Топливные карты

Девелопер Типы перевозимых грузов: Строительные материалы

Продукты питания / Сельхозпродукция

Автомобили / Запчасти и автокомпоненты

Промышленная химия / Нефтепродукты

Промышленное оборудование

Металл и металлоизделия

Бытовая техника/ Электроника / Компьютеры

Упаковка / Бумага

Бытовая химия / Косметика

Мебель Направления перевозок: Россия

Страны СНГ

Восточная Европа

Западная Европа

Северная Америка

Южная Америка

Азия Интерактивный каталог >> Посетив выставку TransRussia/TransLogistica , Вы сможете сделать грамотный выбор из большого количества подрядчиков схожих типов услуг, получить информацию по оптимизации цепочек поставок от квалифицированных специалистов отрасли. Специалисты могут получить электронный билет бесплатно, указав в форме регистрации на сайте www.transrussia.ru ПРОМОКОД: tr17iENRS Оцените статью: 0