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ТрансРоссия выставка

Участники TransRussia/TransLogistica 2017

4 апреля 2017, 13:10 / SeaNews / Рейтинг: 176

Участники TransRussia/TransLogistica 2017: какие услуги представят, какие типы продукции перевозят и в каких направлениях?

Специалисты транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий могут заранее спланировать посещение выставки TransRussia/TransLogistica 2017

В интерактивном каталоге Вы сможете выбрать интересующие Вас компании по следующим критериям:
Вид деятельности:

  • Автомобильные перевозки
  • Железнодорожные перевозки
  • Морские перевозки
  • Авиаперевозки
  • Экспедирование грузов
  • Логистические услуги
  • 3PL/4PL
  • Услуги по экспресс доставке
  • Таможенные услуги
  • Услуги по обработке грузов в терминалах и портах
  • Вагоны: цистерны, контейнеры
  • Оборудование для склада и порта
  • Финансовые услуги: страхование, лизинг, кредитование
  • IT-решения на транспорте и в логистике
  • Топливные карты
  • Девелопер 

Типы перевозимых грузов:

  • Строительные материалы
  • Продукты питания / Сельхозпродукция
  • Автомобили / Запчасти и автокомпоненты
  • Промышленная химия / Нефтепродукты
  • Промышленное оборудование
  • Металл и металлоизделия
  • Бытовая техника/ Электроника / Компьютеры
  • Упаковка / Бумага
  • Бытовая химия / Косметика
  • Мебель

Направления перевозок:

  • Россия
  • Страны СНГ
  • Восточная Европа
  • Западная Европа
  • Северная Америка
  • Южная Америка
  • Азия

Интерактивный каталог >>

Посетив выставку TransRussia/TransLogistica , Вы сможете сделать грамотный выбор из большого количества подрядчиков схожих типов услуг, получить информацию  по оптимизации цепочек поставок от квалифицированных специалистов отрасли.

Специалисты могут получить электронный билет бесплатно, указав в форме регистрации на сайте www.transrussia.ru ПРОМОКОД: tr17iENRS

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