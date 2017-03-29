Выставка TransRussia / TransLogistica: новые возможности развития и оптимизации транспортной логистики

С 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 22-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica. Организатором мероприятия выступает Группа компаний ITE, занимающая лидирующие позиции на российском рынке выставочных услуг.

В 2017 году эксперты прогнозируют умеренный рост на рынке транспортно-логистических услуг, однако в целом восстановление рынка будет зависеть от показателей развития экономики страны. При этом 2016 год стал годом стабилизации. По мнению многих экспертов, прогнозы на 2017г. связаны с позитивными явлениями в макроэкономике - ростом цен на нефть и укреплением рубля. Возможный рост несет также определенные вызовы, поскольку в результате кризиса последних лет сократилось число игроков, к тому же на рынке продолжаются процессы консолидации. В соответствии с экономическим состоянием страны будет меняться, и ситуация на рынке грузоперевозок.

Более 20 лет выставка TransRussia/TransLogistica остаётся крупнейшей отраслевой площадкой для широкого круга представителей транспортно-логистического рынка, ставящих задачи найти наиболее качественные услуги и продукцию, а также инструментом для поиска новых надежных партнеров по бизнесу.

Значимость выставочного проекта TransRussia/TransLogistica для отрасли подтверждается его многолетней поддержкой со стороны органов государственной и исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций. В своём приветствии участникам и гостям выставки заместитель министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул отметил, что выставка «TransRussia/TransLogistica – площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития российской транспортной системы, предлагаются новые информационные системы взаимодействия различных видов транспорта, направленные на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг.»

В этом году в выставке принимают участие более 300 компаний из различных стран мира, представляющие услуги по перевозке грузов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, услуги экспедирования грузов, услуги по обработке грузов в терминалах и портах и IT-решения. Национальные экспозиции представят компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии. Среди представленных участниками направлений перевозок – внутрироссийские направления, страны СНГ, Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка, Южная Америка, Азия.

Производственные и торговые компании смогут найти на выставке надежного подрядчика для оптимизации логистических процессов и расходов на транспортировку любых коммерческих грузов: от пищевой продукции до промышленного оборудования.

Более 30% компаний – это новые участники, среди них: Andsoft, Canavara Group, FKK Group, Mammoet, Toyo Trans, Trans Torg Azerbaijan, «АйТренд», «Атлантик Карго Сервис», «Деловые Линии», «Оборонлогистика», «Первая тяжеловесная компания», «Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус», «Танк-контейнер сервис» и другие.

Генеральный спонсор: Группа компаний «Дело»

Спонсор официального каталога-путеводителя: транспортная компания «Делко»

Официальная страховая компания: «Спасские ворота»

Официальный таможенный брокер: ТРАНССЕРТИКО



Конференция «ТрансРоссия»

Одновременно с выставкой будет проходить традиционная Международная конференция для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия», которая в этом году состоится уже в 22-й раз.

Первый день конференции - 18 апреля - начнется с освещения перспектив и динамики развития международных и внутрироссийских перевозок. В рамках пленарного заседания заместитель Министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул выступит с докладом о состоянии российского и международного рынка транспортных услуг и динамики грузопотоков.

В ходе дискуссионной сессии участники конференции обсудят стоимость перевозки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, ожидания и основные факторы, систему «Платон» и тенденции консолидации автоперевозчиков, изменения грузопотоков и ряд других вопросов.

Завершит день тематическая сессия: «Повышение эффективности работы международного автомобильного транспорта в условиях Евразийской экономической интеграции». В ходе сессии будут озвучены экспертные мнения о создании благоприятных условий для развития международного автомобильного транспорта. Представители Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии представит актуальные данные по таможенному кодексу ЕАЭС: новеллы для участников внешнеэкономической деятельности.

Эксклюзивно для конференции «ТрансРоссия» специалисты KPMG подготовили уникальное исследование – «Обзор российского транспортного сектора», где подробно рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие различных сегментов транспортного рынка в России и в мире, а также наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы российских транспортных компаний.

Во второй день работы конференции - 19 апреля - эксперты рынка расскажут о том, как изменились требования грузовладельцев к логистическим услугам и к чему готовиться логистическим операторам в средне- и долгосрочной перспективе. Участники конференции узнают, как управлять рисками в логистическом обеспечении и как повысить надежность цепи поставок.

Представители крупнейших торговых и производственных компаний поделятся опытом проектирования эффективной и надежной стратегии цепочек поставок, расскажут об интегрированных цепях поставок стран России, стран СНГ и Центральной Азии. Отдельный акцент будет сделан на системном подходе к управлению качеством продукта и логистике с контролем температурного режима. Посетители смогут получить рекомендации, как лучше реализовать свою стратегию по развитию цепочек поставок и как грамотно выстроить отношения с транспортными компаниями.

В рамках деловой программы специалисты смогут посетить конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике», где узнают о применении технологий в транспортной отрасли и роли информационных технологий в бизнес-стратегии компаний транспортной отрасли.

Одновременно с TransRussia/TransLogistica посетители смогут посетить выставку услуг по перевозке проектных и негабаритных грузов Breakbulk Russia 2017.