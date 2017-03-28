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Конференция Опасные грузы

Итоги XIII Международной конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»

28 марта 2017, 09:31 / SeaNews / Рейтинг: 97

С 23 по 24 марта 2017 г. состоялась XIII Международная Конференция, посвященная обсуждению актуальных вопросов, касающихся перевозки опасных грузов и контейнеров всеми видами транспорта.

В мероприятии приняло участие более 80 человек – среди них представители 40 крупных компаний, связанных с производством, перевозкой и обработкой опасных грузов, представители Минтранса России, надзорно-контрольных органов (Ространснадзор, Ростехнадзор), портовых властей.

Конференция прошла в соответствии с намеченной программой при поддержке Международной морской организации (ИМО) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Темы докладов вызвали живой интерес среди участников, по некоторым выступлениям и вопросам возникали дискуссии.

Представитель ИМО, господин Ирфан Рахим, представил новые направления деятельности ИМО, в частности, он осветил проблемы обеспечения безопасности на море, связанные с беженцами. Господин Оливье Кервелла, представитель ЕЭК ООН, выступил с презентацией «Новое издание ДОПОГ 2017».

Актуальные, а порой и острые вопросы были заданы директору Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России В.В. Клюеву и начальнику юридического управления ФАУ «РМРС» М.Р. Стерлингу. В частности, задавались вопросы о происхождении распорядительного письма, дающего сомнительные полномочия ФАУ «РМРС», которое поставило в тупик портовые власти и производителей тары. Говорилось и об отсутствии актуализированных нормативно-правовых документов, регулирующих перевозку и обработку опасных грузов на территории Российской Федерации, а также о правовом нигилизме, который до настоящего времени присутствует в морской индустрии, как, кстати, и на других видах транспорта. На многие вопросы представитель Минтранса России не смог дать однозначного ответа, хотя и подтвердил, что проблему надо решать. Подробная информация о конференции будет опубликована в журнале «Опасные грузы и контейнеры» и на сайте НП «АСПОГ». Организаторы конференции выражают благодарность всем принявшим участие в данном мероприятии, а также Министерству транспорта РФ в лице С.А. Аристова, генеральному секретарю ИМО господину Китаку Лиму и директору Отдела транспорта ЕЭК ООН Еве Молнар, которые поддержали конференцию и направили своих представителей. В конце конференции представитель ИМО господин Ирфан Рахим передал в библиотеку НП «АСПОГ» последнее издание кодекса МК МПОГ, кодекса по навалочному грузу IMSBC и другие документы.

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