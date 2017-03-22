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Открыта регистрация на Крымский транспортный форум

22 марта 2017, 14:00 / SeaNews / Рейтинг: 95

29 – 30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa) состоится Четвёртый Крымский транспортный форум. Более 300 делегатов ежегодно приезжают в Крым на транспортный форум – за новыми деловыми контактами и чтобы обсудить новые возможности для развития транспортно-логистического бизнеса на полуострове.

Три года со дня включения Крыма в состав России – не только знаменательная дата, но и повод подвести итоги прошедших лет и скорректировать планы на будущее. Касается это всех вопросов реинтеграции Крыма в российскую систему, включая транспорт и логистику.

Крымский транспортный форум рассмотрит различные аспекты ведения транспортно-логистического бизнеса в Крыму, а также все важнейшие реализующиеся на полуострове проекты, оценит их нынешнее состояние и перспективы работы в рамках единого российского транспортного пространства.

Ежегодно в Крымском транспортном форуме принимают участие руководители федеральных и региональных государственных и коммерческих структур, стивидорных, автомобильных и железнодорожных компаний, грузовладельцы и перевозчики, инвесторы и предприниматели.

Приглашаем Вас принять участие в работе Четвёртого Крымского транспортного форума.

Будем рады видеть Вас на этой встрече руководителей и владельцев для обсуждения процесса интеграции Крымского полуострова в транспортную систему Российской Федерации и поиска ответов касательно будущего транспортно-логистического бизнеса региона!

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе«Регистрация»на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

  • в Москве +7 (495) 646-01-51,
  • в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.

До встречи на Крымском транспортном форуме!

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