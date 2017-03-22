Итоги XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017»

16-17 марта 2017 г. в Геленджике при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края прошёл XIII Международный транспортный форум «ЮгТранс-2017».



О проблемах и перспективах развития транспортной инфраструктуры российского южного региона и стран Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов эксперты ЮгТранса-2017 говорили в Геленджике в конце прошлой недели. Мероприятие выдалось богатым на дискуссии, так как проходило в формате круглых столов.



Открыл работу форума Максим Воронцов, генеральный директор «ICF – Международные конференции», компании-организатора форума «ЮгТранс-2017».



Морскую секцию модерировал Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология». Из его же уст звучали острые, а порой и достаточно каверзные вопросы спикерам. Уже после первого доклада разразился диспут.

Сергей Негрей, заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказал о роли транспорта в Евразийском экономическом союзе. Известно, что ЕЭК планирует уже к 2025 году создать единое транспортное пространство и снять все внутренние ограничения на этой территории. Евразийская комиссия сейчас активно работает над «дорожной картой», взаимодействует со странами-соседями и надеется на возвращение транзитных грузопотоков. Оппоненты как раз в последнем и сомневаются...

Не меньше вопросов вызвало и выступление заместителя директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ. Виктор Школык отметил, что в рамках мероприятий Минтранса по развитию пунктов пропуска планируется активнее привлекать частные инвестиции. Вокруг этого на форуме и возник оживленный спор. Однако спикер заверил, что получать деньги за пересечение госграницы никто не собирается, а что касается электронного резервирования очереди, то на этом поприще вполне может быть некий коммерческий задел.

Также, по словам чиновника, порядка 2 млрд рублей потребуется на реконструкцию пунктов пропуска в аэропортах 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018. «По программе подготовки аэропортовых комплексов ведется их реконструкция, которая включает в себя реконструкцию и пунктов пропуска. Работа ведётся как с привлечением частных инвестиций, так и с участием государства, но, в основном, процентов 80 работ - за счёт федерального бюджета. Примерный объём инвестиций за три года - порядка двух миллиардов рублей. Все работы будут завершены до конца 2017 года», - сказал Школык в рамках транспортного форума «ЮгТранс» в интервью корреспонденту ТАСС. Дополнительно потребуется свыше 1,3 млрд рублей на установку временных мобильных пунктов пропуска в аэропортах.



Основной вектор развития портовой инфраструктуры Юга России наметил Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» и один из модераторов Форума. Эксперт проанализировал перевалку внешнеторговых грузов через морские порты России, Украины и стран Балтии, рассмотрел динамику грузооборота портов Азовского моря и Каспия. В интервью региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» спикер уточнил, что именно зерновые грузы станут стимулятором роста морских портов Азовского бассейна. Эксперт назвал этот вид грузов потенциально единственным стимулятором роста грузооборота морских портов Азовского бассейна, в частности, Ростова-на-Дону и Азова, поскольку, несмотря на наличие крупных зерновых терминалов в Новороссийске и Туапсе у грузовладельцев есть интерес и к малым портам. «Сухопутная перевозка до воды достаточно дорогая, поэтому речные порты будут использоваться больше и больше, если решится вопрос с гарантированным судовым ходом, с осадками», - пояснил Александр Головизнин.



Тему паромного сообщения в регионе осветили Дамир Яквашев, директор по оперативной работе «Морской дирекции» и содокладчик Марина Лунёва, генеральный директор «Коксохимтранса». За прошлый год через Керченскую паромную переправу было перевезено около 6,25 млн пассажиров. «В 2016 году по объёмам перевозок Керченская паромная переправа заняла первое место в мире, - отметил Дамир Яквашев. - Аналогов такого объема перевозок на других переправах не существует».

Марина Лунёва отметила, что паромами «Коксохимтранса» в 2016 году было совершено более 7 тысяч рейсов. Однако на эффективность паромной переправы в числе прочих факторов повлияли ремонтные работы на автодорогах в Темрюкском районе, из-за чего создавались многокилометровые очереди. По словам спикера, было бы оптимальнее выбирать для ремонта дорог: апрель, май и август.



Дмитрий Кутателадзе, директор по развитию компании «Рускон» и Алексей Гармаш, коммерческий директор компании «Новоморснаб» в своих докладах о контейнерных перевозках описали общее состояние контейнерных сервисов в регионе, указав на причины дисбаланса характеристик импорта-экспорта, показали динамику портов и портовых терминалов.

Среди основных вызовов Дмитрий Кутателадзе назвал: рост стоимости бункера в п. Новороссийск, существенную сезонность спроса, ограничения по местам на судах, погодные условия и ограниченные возможности терминалов по обработке судов размерностью более 4 тысяч TEU. Решениями же, на его взгляд, могут послужить как постановка на сервис судов-контейнеровозов большего тоннажа, так и оптимизация портов-захода на Чёрном море и продление океанских сервисов до п. Новороссийск.

Алексей Гармаш рассказал о расширении контейнерного потенциала порта Новороссийск уже в текущем году за счет окончания первой очереди контейнерного терминала «НЛЭ», а к 2019 году – за счёт окончания реконструкции «НУТЭП» и начала работы нового глубоководного причала.



Александр Булыгин, директор по продажам TMBC Logistics Ltd. проанализировал текущую ситуацию на фрахтовом рынке и указал на факторы его очевидной стагнации, начиная с банкротств, прокатившихся по отрасли в последнее время, и заканчивая примерами анти-рекордов. Так, половина проданного в 2016 году флота имела возраст младше 20 лет, при том что 20 лет – это лишь технический срок эксплуатации, на деле суда могут оставаться в работе ещё годы и годы. В прошлом году было продано судно, возраст которого составлял всего 7 лет – и это достаточно показательно, считает эксперт, приводя в пример ситуацию 1983 года, когда была зафиксирована продажа 8-летнего танкера, что явилось тогда прямым следствием кризиса на рынке и показателем интенсивности этого кризиса.



Джамал Давиташвили, заместитель председателя Комитета по транспорту МГО ОПОРЫ РОССИИ, руководитель департамента таможенного оформления компании V.I.G.Trans рассказал о взаимодействии с таможней и особенностях ВЭД. Эксперт указал на то, что расширяется практика центров электронного декларирования, что имеет место такой положительный момент как категорирование участников ВЭД. Однако спикер отметил отсутствие единообразия работы таможенных органов: «страна у нас большая, и специфика работы в каждой таможне своя, даже на некоторых постах одной таможни эта специфика может различаться».

В дискуссию о проблемах таможни был вовлечён и другой участник ЮгТранса - Александр Алексеенко, и. о. первого заместителя начальника Новороссийской таможни. Он подтвердил, что проблемы есть, что действительно «были сферы деятельности, которые зарегулированы, но повального оттока участников ВЭД, тем не менее, не произошло. Конечно, существуют некоторые нюансы, которые пока просто не адаптированы к самой технологии». Но пути решения имеются, и каждый может найти для себя приемлемое решение, заверил чиновник.



Александр Есипенко, директор Южной региональной ассоциации морских агентов и экспедиторов (ЮРАМА) детально доложил о необходимости упрощения административных процедур в пунктах пропуска, о внедрении механизма «единого окна» и прочих мероприятиях, призванных повысить привлекательность морских портов Юга России. Элементарно – о необходимости переходить уже наконец-то на электронный документооборот. Это и многие вопросы, адресованные Минтрансу, участники дискуссии назвали «вечными». «Совершенно понятная и общая боль, - подытожил модератор. – Я ещё под стол пешком ходил, а эти вопросы Минтрансу уже задавались»… Пора бы менять повестку.



На Форуме прозвучали не менее яркие доклады спикеров железнодорожной секции.



Владимир Петрук, начальник Северо-Кавказской дирекции управления движения - филиала «РЖД», доложил о работе Северо-Кавказской железной дороги в условиях перехода на полигонную модель управления движения. «Под Южным полигоном в данном случае подразумевается объединение процессов управления продвижения грузопотоков по трём железным дорогам: Северо-Кавказской, Приволжской и Юго-Восточной», - отметил эксперт. На базе существующего в Северо-Кавказской дирекции управления движением Логистического центра предполагается создать объединённый центр, основной задачей которого будет непосредственное взаимодействие с дорогами, где зарождаются вагонопотоки, с дальнейшим продвижением до станции назначения и непосредственно до грузополучателей.



Вадим Жуков, директор ростовского филиала «ПГК», рассказал об опыте работы своей компании по транспортно-логистическому обслуживанию грузовладельцев на полигоне СКЖД. За прошлый год ПГК отгрузила 8,1 млн тонн грузов. Маршрутизация порожних вагонов собственности компании позволяет оперативно подавать вагоны под погрузку, приводит к сокращению количества переработок, сокращает расходы клиента, компании-оператора и перевозчика, акцентировал спикер.



Игорь Евстафьев, генеральный директор «ПУЛ транса», также поделился опытом эффективного взаимодействия на стыке «Железная дорога – порт» на примере порта Усть-Луга, услышав в адрес своей компании из зала подозрение в монополизме, которое убедительно опроверг.



Григорий Ковалёв, директор филиала «РЖД Логистика» в Ростове-на-Дону, говорил о работе индустриальных парков на основе транспортно-логистических услуг промышленного аутсорсинга.

В Южном федеральном округе компания является единым провайдером логистических услуг для двух крупнейших заводов – «Гардиан Стекло Ростов» и «Завод ТЕХНО», расположенных в Красносулинском индустриальном парке. «Основной барьер на пути развития рынка контрактной логистики – это недостаточный уровень доверия к этому сервису, – отметил Григорий Ковалёв. – В нашей стране логистику на аутсорсинг, как правило, отдают только западные компании. Российские предприятия пока только присматриваются к этой услуге. Однако опыт РЖДЛ показывает, что сотрудничество со сторонним логистическим оператором приносит весомые результаты». Спикер прогнозирует, что в ближайшие годы конкуренция в сфере логистического аутсорсинга обострится, а компании-производители будут более охотно передавать свои транспортные функции логистическим компаниям 3–4PL уровня.



Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics и модератор ЮгТранса предложил новое видение системы управления автоперевозками.



Виталий Максимов, председатель Совета директоров «ТРАНСПРОЕКТ Групп» доложил о развитии систем весо-габаритного контроля на региональных дорогах. И вызвал бурную реакцию собравшихся вокруг темы «Платона».



Григорий Кириченко, начальник отдела по развитию электронной торговой площадки «АгроВЭБ» также поделился опытом построения эффективного взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков.



В обсуждении принимали участие многие участники Форума.



Участники Форума: Министерство транспорта РФ, Евразийская экономическая комиссия, Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ», НМТП, Морской торговый порт Усть-Луга, ГТ Морстрой, Новороссийская таможня, Газпром нефть, Федеральная грузовая компания, Трансконтейнер, НК «Роснефть», Корпорация «Тольяттиазот», Трансойл, НИК Лайн (Рус), Мордрага, Си Лайн, Международная зерновая компания, Новороссийский мазутный терминал, Балтийское морское буксирное агентство, Складской комплекс Трубной металлургической компании, ТБИ-Логистика, Экстэс-Транспорт, Управление транспортными активами, Росгосстрах, Туапсинский морской торговый порт, ФосАгро, Metalloinvest Trading AG, Metalloinvest Logistics AG, СКАТ, Joint Transportation Company, НПЦ «Промэлектроника», Порт Мечел-Темрюк, Транснефть-сервис, Ростовский порт, КГС-МОЛ и многие другие компании.



Программа второго дня Форума включала профессиональную экскурсию в порт Новороссийск. Делегаты Форума посетили «ИПП» и 5-ый причал «НМТП» (терминал «ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления экспортно-импортных операций с жидкими грузами), а также приняли участие в обзорной экскурсии по Геленджику и Новороссийску.



По итогам работы «ЮгТранса» готовится соответствующая резолюция, и предложения участников Форума найдут своё место при формировании стратегии развития транспортной отрасли страны и региона.



Партнёры ЮгТранса-2017:



Генеральный информационный партнёр: журнал РЖД-Партнёр

Генеральный отраслевой партнёр: газета Транспорт России

Международный информационный партнёр: TransportWeekly

Стратегический информационный партнёр: Федерал Пресс

Официальный интернет-партнёр: Agro2b



Информационные партнёры: «Российская газета», ИА «Портньюс», SeaNews.ru, журналы: «Морские порты», «Контейнерный бизнес», «Вестник транспорта», «Инженер и промышленник сегодня», «Логистика», «Инновации транспорта», «РСП-Эксперт», «Склад и техника», «JURA MOPE SEA», «Транспорт РФ», ИД «Панорама», интернет-порталы: LOGIRUS.RU, Корабел.ру, Лобанов.ру, Логистикс.ру, ВЭД-Консалтинг, Логист.ру, Логлинк, Кто есть кто на рынке спецтехники, ПРО Бизнес ТВ , Муниципальная новостная лента, ПРОВЭД, М.A. Research, Металлокурьер, Экспотрейд и многие другие.



Организатор форума: «ICF-Международные конференции»

www.konfer.ru