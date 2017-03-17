ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА*



23 марта



14.00 – 14.50 Регистрация

14.50 – 15.00 Приветственное слово

Санджар Тургунов, генеральный директор КРЕОН ЭНЕРДЖИ

Аналитические и обзорные доклады, экспертные оценки рынка бункеровки и перспектив использования СПГ

15.00 – 16.00 Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России; Александр Климентьев, научный руководитель проектов развития Промышленные инновации

«Перспективы и возможности использования СПГ в Арктических регионах России»

Мария Дубинина, ведущий аналитик КРЕОН ЭНЕРДЖИ

«Рынок бункеровки в РФ. Есть ли перспективы у метанола?»

Кирилл Никода, эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанк «Станет ли бункеровка СПГ долгосрочным трендом даже в условиях низких цен на нефть? Краткий обзор проектов в РФ»

16.00 – 16.15 Дискуссия, ответы на вопросы

16.15 – 16.45 Кофе-брейк

16.45 – 17.45 Антон Луцкевич, ведущий инженер; Александр Реуцкий, инженер

Крыловский государственный научный центр

«Газотопливные суда и бункеровщики СПГ: текущее состояние, проблемы и перспективы, области применения, задачи и функции»

Светлана Воронцова, первый вице-президент Транспортная интеграция, «Механизмы обеспечения синхронизированного развития флота на СПГ, мощностей по производству СПГ и бункеровочной инфраструктуры в морских и речных портах Российской Федерации»

Марина Лобашова, к.т.н., зав. лабораторией судовых и котельных топлив ВНИИ НП «Судовые среднедистиллятные топлива. Дополнительные требования к качеству».

17.45 – 18.00 Дискуссия, ответы на вопросы

18.00 – 19.30 Торжественный фуршет





24 марта



9.00 – 9.50 Регистрация

9.50 – 10.00 Вступительное слово

Санджар Тургунов, генеральный директор КРЕОН ЭНЕРДЖИ

Андрей Юрченко, заместитель руководителя АМП Балтийского моря

Серия практических семинаров: экономика, технологии, инновации

10.00 – 12.00 Программы поддержки российского судостроения со стороны государства.

Виталий Клюев, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ

Надежда Малышева, директор по развитию ПортНьюс

«Российский рынок бункеровки судов, перспективы его роста. Будет ли спрос и предложение на альтернативные виды топлива?»

Контроль соблюдения новых экологических требований.

Александр Волков, капитан морского порта

«Большой порт Санкт-Петербург»

12.00 – 12.30 Кофе-брейк

12.30 – 14.30 Российский СПГ: проекты и перспективы.

Константин Киямутдинов, начальник отдела Газпром

Родион Столяров, заместитель директора департамента маркетинга и реализации газа и СПГ на внешних рынках - начальник управления анализа рынка и развития бизнеса НОВАТЭК

Проекты по строительству судов на СПГ.

Зеленодольский завод им.Горького, участник уточняется

Вячеслав Хакалкин, главный инженер – заместитель генерального директора, Газпром газомоторное топливо

Анатолий Волков, Главный эксперт Дирекции программы «Морской транспорт», Департамент гражданского судостроения Объединенная судостроительная корпорация

Низкосернистое топливо и соответствующие присадки, программы модернизации НПЗ. Приглашены: Газпром нефтехим Салават, Белорусская нефтяная компания, Basf

14.30 – 16.00 Обед

16.00 – 18.00 Обзорная прогулка по Санкт-Петербургу на комфортабельном автобусе



*возможны дополнения и изменения

Дополнительную информацию о мероприятии вы можете получить в Оргкомитете конференции: +7(495)276-77-88, org@creonenergy.ru. Директор конференции: Ирина Петрова: irina.petrova@creonenergy.ru, +7(926) 521-41-43