Программа конференции "Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА*
23 марта
14.00 – 14.50 Регистрация
14.50 – 15.00 Приветственное слово
Санджар Тургунов, генеральный директор КРЕОН ЭНЕРДЖИ
Аналитические и обзорные доклады, экспертные оценки рынка бункеровки и перспектив использования СПГ
15.00 – 16.00 Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России; Александр Климентьев, научный руководитель проектов развития Промышленные инновации
«Перспективы и возможности использования СПГ в Арктических регионах России»
Мария Дубинина, ведущий аналитик КРЕОН ЭНЕРДЖИ
«Рынок бункеровки в РФ. Есть ли перспективы у метанола?»
Кирилл Никода, эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанк «Станет ли бункеровка СПГ долгосрочным трендом даже в условиях низких цен на нефть? Краткий обзор проектов в РФ»
16.00 – 16.15 Дискуссия, ответы на вопросы
16.15 – 16.45 Кофе-брейк
16.45 – 17.45 Антон Луцкевич, ведущий инженер; Александр Реуцкий, инженер
Крыловский государственный научный центр
«Газотопливные суда и бункеровщики СПГ: текущее состояние, проблемы и перспективы, области применения, задачи и функции»
Светлана Воронцова, первый вице-президент Транспортная интеграция, «Механизмы обеспечения синхронизированного развития флота на СПГ, мощностей по производству СПГ и бункеровочной инфраструктуры в морских и речных портах Российской Федерации»
Марина Лобашова, к.т.н., зав. лабораторией судовых и котельных топлив ВНИИ НП «Судовые среднедистиллятные топлива. Дополнительные требования к качеству».
17.45 – 18.00 Дискуссия, ответы на вопросы
18.00 – 19.30 Торжественный фуршет
24 марта
9.00 – 9.50 Регистрация
9.50 – 10.00 Вступительное слово
Санджар Тургунов, генеральный директор КРЕОН ЭНЕРДЖИ
Андрей Юрченко, заместитель руководителя АМП Балтийского моря
Серия практических семинаров: экономика, технологии, инновации
10.00 – 12.00 Программы поддержки российского судостроения со стороны государства.
Виталий Клюев, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
Надежда Малышева, директор по развитию ПортНьюс
«Российский рынок бункеровки судов, перспективы его роста. Будет ли спрос и предложение на альтернативные виды топлива?»
Контроль соблюдения новых экологических требований.
Александр Волков, капитан морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
12.00 – 12.30 Кофе-брейк
12.30 – 14.30 Российский СПГ: проекты и перспективы.
Константин Киямутдинов, начальник отдела Газпром
Родион Столяров, заместитель директора департамента маркетинга и реализации газа и СПГ на внешних рынках - начальник управления анализа рынка и развития бизнеса НОВАТЭК
Проекты по строительству судов на СПГ.
Зеленодольский завод им.Горького, участник уточняется
Вячеслав Хакалкин, главный инженер – заместитель генерального директора, Газпром газомоторное топливо
Анатолий Волков, Главный эксперт Дирекции программы «Морской транспорт», Департамент гражданского судостроения Объединенная судостроительная корпорация
Низкосернистое топливо и соответствующие присадки, программы модернизации НПЗ. Приглашены: Газпром нефтехим Салават, Белорусская нефтяная компания, Basf
14.30 – 16.00 Обед
16.00 – 18.00 Обзорная прогулка по Санкт-Петербургу на комфортабельном автобусе
*возможны дополнения и изменения
Дополнительную информацию о мероприятии вы можете получить в Оргкомитете конференции: +7(495)276-77-88, org@creonenergy.ru. Директор конференции: Ирина Петрова: irina.petrova@creonenergy.ru, +7(926) 521-41-43
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