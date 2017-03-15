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Крупнейшие компании отрасли примут участие в TransRussia/TransLogistica 2017 15 марта 2017, 10:58 / SeaNews / Рейтинг: 367 TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий, состоится 18-20 апреля в Москве, в павильоне №1 МВЦ «Крокус Экспо». В выставке примут участие более 300 российских и иностранных компаний, среди которых: ATC Air Service, Delko, Fesco, Keystone Logistic, Overseas Freight Agency, Pilot, Rhenus Intermodal Systems, TOYO TRANS, Wimex group, «ГлобалТранс», «Грузовой терминал Пулково», «Деловые линии», «Евросиб», «Елтранс+», «Мечел-Транс», «Модуль», «НВ-Транс», «НОВОТРАНС», «ОТЛК», «Первая Грузовая Компания», «Первая Тяжеловесная Компания», «Русские Транспортные Линии», «Сахалинское Морское Пароходство» (SASCO), «Солво», «Тетра Транс», «ТрансКонтейнер» и многие другие компании. Участники представят: Услуги по перевозке грузов собственным парком грузового автотранспорта, контейнеров, вагонов, морских и воздушных судов; услуги экспедирования грузов;

Услуги по обработке грузов в терминалах и портах;

IT-решения. Приглашаем посетить выставку TransRussia/TransLogistica 2017 18-20 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». Для получения бесплатного электронного билета, укажите при регистрации на www.transrussia.ru промо-код: tr17iENRS Оцените статью: 0