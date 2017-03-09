ЮгТранс-2017: неделя до старта!

До начала XIII Международного транспортного форума «ЮгТранс-2017» остаётся всего неделя. И, несмотря на то, что каждый день подбрасывает отрасли новые вызовы, самые острые проблемы уже взяты на вооружение спикерами форума.



Профессиональное сообщество транспортников и логистов в нашей стране оказалось наиболее сплочённым в последние годы. Проблемы вокруг таможни, тарифов, всевозможного контроля, инфраструктурные несовершенства требуют особого внимания, и в рамках круглых столов «ЮгТранса» планируется обсудить основные из них.

В работе морской секции «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: акцент на порты Юга России» примут участие: Сергей Негрей, заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии; Виктор Школык, заместитель директора Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ; Синан Кошчу, руководитель Управления комбинированных перевозок Генерального директората по перевозке опасных грузов и комбинированных перевозок Министерства транспорта, мореходства и связи Турции с докладом «Политика международных интермодальных перевозок Турции»; Султан Батов, генеральный директор «НМТП»; Дмитрий Кутателадзе, директор по развитию «Рускон», и другие докладчики. Модерировать работу секции будет Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика «Морстройтехнология».



Секция «Железнодорожные и автомобильные перевозки: взаимодействие и партнёрство» откроет доклад Михаила Щербакова, заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала «РЖД» по территориальному управлению (Краснодарский регион) о работе СКЖД в условиях перехода на полигонную модель управления движения. Модератором железнодорожной секции выступит Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics. Прозвучат выступления: Вадима Жукова, директора ростовского филиала «ПГК»; Игоря Евстафьева, генерального директора «ПУЛ транс»; Григория Ковалёва, директора филиала «РЖД логистика» в Ростове-на-Дону; Виталия Максимова, председателя Совета директоров «Транспроект Групп» и других экспертов.



Участники Форума: Министерство транспорта РФ, Евразийская экономическая комиссия, Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «РОСМОРПОРТ», Морской торговый порт Усть-Луга, ГТ Морстрой, Новороссийская таможня, Газпром нефть, Федеральная грузовая компания, Трансконтейнер, НК «Роснефть», Корпорация «Тольяттиазот», Трансойл, НИК Лайн (Рус), Мордрага, Си Лайн, Международная зерновая компания, Новороссийский мазутный терминал, Балтийское морское буксирное агентство, Складской комплекс Трубной металлургической компании, ТБИ-Логистика, Экстэс-Транспорт, Управление транспортными активами, Росгосстрах, Туапсинский морской торговый порт, ФосАгро, Совфрахт, Metalloinvest Trading AG, Metalloinvest Logistics AG, СКАТ, Joint Transportation Company, НПЦ «Промэлектроника», Порт Мечел-Темрюк, Транснефть-сервис и многие другие компании.



Программа второго дня форума включает профессиональную экскурсию в порт Новороссийск, где участники познакомятся с опытом работы терминала, осуществляющего экспортно-импортные операции с нефтепродуктами и минеральными удобрениями.



«ЮгТранс-2017» пройдет при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 16-17 марта 2017 года в Геленджике (пятизвёздочный отель Kempinski Grand Gelendzhik).



Напоминаем, что по договорённости оргкомитета форума с авиакомпанией «Аэрофлот», участники «ЮгТранс-2017» могут приобрести авиабилеты на форум по специальной стоимости. За получением подробной информации обратитесь в Оргкомитет.



Зарегистрироваться на «ЮгТранс-2017» можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

• в Москве +7 (495) 646-01-51,

• в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48,

• в Новороссийске +7 (8617) 210-560.



До встречи на форуме «ЮгТранс-2017»!