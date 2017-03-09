Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
9 марта 2017
16:29ЮгТранс-2017: неделя до старта
16:21ЮгТранс-2017: неделя до старта!
10:55XIII Международная конференция «Смешанные перевозки опасных грузов»
1 марта 2017
15:38Конференция ТрансРоссия 2017
27 февраля 2017
13:06Конференция «Портовая инфраструктура России»
10 февраля 2017
16:05Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
16:03Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
6 февраля 2017
12:24Докладчики на ShippingRu2017
12:11ShippingRu2017
26 января 2017
16:21ЮгТранс-2017 получил поддержку Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Конференция

Подготовка к проведению XIII Международной Конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»

9 марта 2017, 10:49 / SeaNews / Рейтинг: 158

Уважаемые партнеры и коллеги!

Просим обратить Ваше внимание на то, что 23-24 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится XIII Международная  Конференция «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров». На Конференции будут рассмотрены крайне актуальные вопросы, касающиеся перевозки опасных грузов и контейнеров всеми видами транспорта. Участие в Конференции представителей Международной Морской Организации и  Комитета экспертов ЭКОСОС ООН по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне Системе классификации опасностей и маркировки химической продукции придает особый статус этому мероприятию. Секретарь подкомитета экспертов ООН господин Оливье Кервелла выступит с обзорным докладом о текущих и перспективных изменениях основных положений международных правил по перевозке опасных грузов, в том числе перевозка опасных грузов в специализированных большегрузных контейнерах.  Участники Конференции будут иметь возможность получить исчерпывающие сведения о практическом применении международных конвенций, соглашений и правил на территории отдельных государств. Правильное понимание международных регламентов, а также их трактовка позволит Вашей организации грамотно и эффективно осуществлять свою деятельность в сферах производства, транспортировки и хранения опасных грузов и контейнеров.

Конференция будет являться отличной площадкой для дискуссии между бизнесом и властью, обмена мнениями и выработки решений. На Конференцию приглашено руководство Министерства транспорта Российской Федерации с целью понимания представителями бизнеса и портовыми властями позиции, которую занимает Минтранс России в сфере перевозки опасных грузов. Особое внимание будет уделено требованию перевозки и хранению опасных грузов и контейнеров в морских портах.

Свое участие в Конференции подтвердили такие важнейшие игроки на рынке производства и транспортировки опасных грузов, как Газпром экспорт, Газпром георесурс, Газпром  добыча Надым, Нефтехимтранс, Контейнерный терминал СПб, Контейнершипс Санкт-Петербург, Модуль, Новосибирский завод химконцентратов, Новые технологии в  перевозках, Промперфоратор, Страховая компания «Росгосстрах», Страховая компания «Альянс», СТС Логистикс Транспорт, Уралхим, Феникс, Химпэк, 3М Россия, Транспорт Индастриал Сервис  и другие. Свое участие в Конференции также подтвердили представители портовых властей. К моменту проведения Конференции Международная Ассоциация по опасным грузам и контейнерам подготовила перевод МК МПОГ, IMDG Code, включая комплект поправок 38-16, которые можно будет приобрести на льготных условиях. Участие в работе Конференции мы рассматриваем как повышение квалификации в связи с чем участникам Конференции может быть выдано свидетельство о повышении квалификации Международным центром подготовки персонала.
На Конференции будет создана Рабочая Группа, из числа ее участников, для подготовки предложений в правительство РФ об изменении национального законодательства в сфере перевозки опасных грузов.
Просим обратить внимание на программу Конференции, которая актуализирована 07.03.2017.

Приглашаем на конференцию!
Оргкомитет Конференции

Телефоны+7 (812) 421-54-51, +7 (905) 222-51-38, +7 (905) 222-51-28,
e-mail: istc@idgca.org, info@idgca.org
Заявку на участие можно найти по ссылке: http://idgca.org/exhibitions.html

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
Файлы к статье:
 
см. также: Мероприятия
9 марта 2017
16:21ЮгТранс-2017: неделя до старта!
10:49Подготовка к проведению XIII Международной Конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»
7 марта 2017
10:24Промо-код для бесплатного посещения выставки TransRussia/TransLogistica 2017
1 марта 2017
15:29Конференция ТрансРоссия 2017
27 февраля 2017
12:50Конференция «Портовая инфраструктура России»
10 февраля 2017
16:03Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
6 февраля 2017
12:11ShippingRu2017
26 января 2017
16:04ЮгТранс-2017: о проблемах и перспективах транспортной отрасли Юга
15 декабря 2016
15:56Итоги ТрансБалтики 2016 в Петербурге
9 декабря 2016
11:09HEAVY RUSSIA: итоги и планы
8 декабря 2016
13:54Арктике необходим основной закон
7 декабря 2016
12:57ShippingRu 2017
24 ноября 2016
11:23FORUM «Day of the Russian logistic»
23 ноября 2016
10:18ЮгТранс-2017: повестка будет напряженной
22 ноября 2016
10:01Форум «Арктика: настоящее и будущее» подведет итоги арктической дискуссии
16 ноября 2016
14:44Техническая конференция «Нефтебазы и нефтяные терминалы»
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное