Подготовка к проведению XIII Международной Конференции «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров»

Уважаемые партнеры и коллеги!



Просим обратить Ваше внимание на то, что 23-24 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится XIII Международная Конференция «Смешанные перевозки опасных грузов и контейнеров». На Конференции будут рассмотрены крайне актуальные вопросы, касающиеся перевозки опасных грузов и контейнеров всеми видами транспорта. Участие в Конференции представителей Международной Морской Организации и Комитета экспертов ЭКОСОС ООН по перевозке опасных грузов и Согласованной на глобальном уровне Системе классификации опасностей и маркировки химической продукции придает особый статус этому мероприятию. Секретарь подкомитета экспертов ООН господин Оливье Кервелла выступит с обзорным докладом о текущих и перспективных изменениях основных положений международных правил по перевозке опасных грузов, в том числе перевозка опасных грузов в специализированных большегрузных контейнерах. Участники Конференции будут иметь возможность получить исчерпывающие сведения о практическом применении международных конвенций, соглашений и правил на территории отдельных государств. Правильное понимание международных регламентов, а также их трактовка позволит Вашей организации грамотно и эффективно осуществлять свою деятельность в сферах производства, транспортировки и хранения опасных грузов и контейнеров.

Конференция будет являться отличной площадкой для дискуссии между бизнесом и властью, обмена мнениями и выработки решений. На Конференцию приглашено руководство Министерства транспорта Российской Федерации с целью понимания представителями бизнеса и портовыми властями позиции, которую занимает Минтранс России в сфере перевозки опасных грузов. Особое внимание будет уделено требованию перевозки и хранению опасных грузов и контейнеров в морских портах.

Свое участие в Конференции подтвердили такие важнейшие игроки на рынке производства и транспортировки опасных грузов, как Газпром экспорт, Газпром георесурс, Газпром добыча Надым, Нефтехимтранс, Контейнерный терминал СПб, Контейнершипс Санкт-Петербург, Модуль, Новосибирский завод химконцентратов, Новые технологии в перевозках, Промперфоратор, Страховая компания «Росгосстрах», Страховая компания «Альянс», СТС Логистикс Транспорт, Уралхим, Феникс, Химпэк, 3М Россия, Транспорт Индастриал Сервис и другие. Свое участие в Конференции также подтвердили представители портовых властей. К моменту проведения Конференции Международная Ассоциация по опасным грузам и контейнерам подготовила перевод МК МПОГ, IMDG Code, включая комплект поправок 38-16, которые можно будет приобрести на льготных условиях. Участие в работе Конференции мы рассматриваем как повышение квалификации в связи с чем участникам Конференции может быть выдано свидетельство о повышении квалификации Международным центром подготовки персонала.

На Конференции будет создана Рабочая Группа, из числа ее участников, для подготовки предложений в правительство РФ об изменении национального законодательства в сфере перевозки опасных грузов.

Просим обратить внимание на программу Конференции, которая актуализирована 07.03.2017.



Приглашаем на конференцию!

Оргкомитет Конференции



Телефоны+7 (812) 421-54-51, +7 (905) 222-51-38, +7 (905) 222-51-28,

e-mail: istc@idgca.org, info@idgca.org

Заявку на участие можно найти по ссылке: http://idgca.org/exhibitions.html