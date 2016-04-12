Промо-код для бесплатного посещения выставки TransRussia/TransLogistica 2017
18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.
Специалисты смогут посетить выставку бесплатно, указав на www.transrussia.ru при получении билета промо-код: tr17iENRS
Участники выставки – крупнейшие российские и иностранные компании, представят услуги по перевозке любого типа груза по всему миру в сжатые сроки и по выгодным ценам:
- Смешанные перевозки
- Автомобильные перевозки
- Железнодорожные перевозки
- Авиаперевозки
- Морские, речные и океанские перевозки
- Интермодальные перевозки
- Мультимодальные перевозки
- Негабаритные перевозки
Также участники представят услуги по обработке грузов в терминалах и портах и IT-решения.
В 2017 году в выставке примут участие более 300 компаний, из них 30% - новые участники выставки, среди которых: Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус, Деловые Линии, Атлантик Карго Сервис, KK Freight International, Оборонлогистика, ANDSOFT, Trans Torg Azerbaijan, Автодор-Платные Дороги, Танк-контейнер сервис, АйТренд, FKK GROUP, CANAVARA GROUP, Первая тяжеловесная компания, Mammoet, TOYO TRANS и другие.
Приглашаем транспортные, логистические, экспедиторские, производственные и торговые компании посетить выставку TransRussia/TransLogistica, которая состоится 18-20 апреля.
Для бесплатного посещения выставки укажите промо-код: tr17iENRS при получении билета.
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