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Конференция бункеровка СПГ Бункерный бизнес

Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива

10 февраля 2017, 16:03 / SeaNews / Рейтинг: 70

24 марта компания CREON Energy проведет Международную конференцию «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива» в Санкт-Петербурге в отеле «Кемпински Мойка 22».

Планомерное мировое ужесточение экологических норм по выбросам вредных веществ в атмосферу и акваторию затронуло в полной мере морские грузопотоки РФ, изменив структуру использования судового топлива. Для соответствия новым стандартам судовладельцам необходимо сделать непростой выбор: перейти на более дорогое и «чистое» топливо, установить газопоглотители или в перспективе перейти на СПГ. В любом случае все варианты потребуют капитальных затрат.

Надо признать, что изменение конъюнктуры рынка и поиск решений для соответствия новым экологическим требованиям - не единственная проблема в отрасли. При общем росте грузооборота объем бункеровки существенно падает вследствие выравнивания цен на топливо в российских и зарубежных портах. Результатом сегодня является отток транзитных бункеровок. Но несмотря на всю сложность ситуации, сложившейся в отрасли, эксперты и аналитики не теряют надежды на ее изменение и связывают перспективы российского рынка бункеровки с несколькими «точками роста»: приходом на рынок сжиженного природного газа и неуклонным ростом грузооборота российских портов.

На кого переложат возникшие издержки перевозчики? Кто должен контролировать соблюдение новых экологических требований? Не снизится ли конкурентоспособность морского транспорта перед сухопутным для обхода районов SECA? Каковы перспективы СПГ-бункеровки в РФ?

Дополнительную информацию о предстоящем мероприятии можно получить по тел. + 7 (495) 276-77-88 или e-mail: org@creonenergy.ru

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