Конференция ShippingRu2017 6 февраля 2017, 12:11 / SeaNews / Рейтинг: 217 Уважаемые коллеги! Продолжается регистрация участников на международную конференцию ShippingRu2017, которая состоится 28 февраля 2017, Москва, Россия, AZIMUT Отель Олимпик. Организатор: ВИВА КОНСАЛТ СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР: Морской торговый порт Усть-Луга

Стратегические партнеры: C-Shipping Ltd, Юридическая фирма Remedy Данный проект освещает наиболее актуальные вопросы развития портовой инфраструктуры Северо-Запада и Юга России, рынков морских и речных грузоперевозок, включая в себя доклады ведущих специалистов отрасли, а также неформальное общение делегатов. Целевая аудитория:

Порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ. Основные вопросы конференции: Новые акценты и направления в работе портов Северо-Запада и Юга России в контексте перераспределения экспортно-импортных потоков.

Сухие порты: вопросы тарифов и оформления грузов

Состояние и тенденции рынка контейнерных перевозок: объемы, ставки.

Рефрижераторные грузы: перевозка и хранение. Загрузка существующих рефплощадок и строительство новых.

Речные перевозки РФ. О конференции ПОДРОБНЕЕ: Среди подтвержденных докладчиков: C-Shipping, Группа компаний SRG, Морской торговый порт Усть-Луга, FREIGHT VILLAGE RU, Remedy, Морстройтехнология, Морское инженерное бюро, RUSCON, Новолипецкий металлургический комбинат, МОБОЙЛ, Nitro Shipping, MAERSK, ТопФрейм, Новоморснаб, МГС-Терминал, GEFCO Россия, Русская интермодальная логистическая ассоциация, Калачевский речной порт. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС Также имеется возможность заказать выставочный стенд и максимально эффективно представить свою компанию аудитории. Детали программы конференции, условия участия для делегатов, информацию о возможностях для спонсоров и рекламодателей, а также месте проведения вы можете получить на сайте www.viva-consult.com.ua, либо у наших консультантов по телефону +38 (067) 523-95-22 или по e-mail: info@viva-consult.com.ua. Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции. До встречи в Москве! С наилучшими пожеланиями,

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