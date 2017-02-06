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Конференция

ShippingRu2017

6 февраля 2017, 12:11 / SeaNews / Рейтинг: 217

Уважаемые коллеги!

Продолжается регистрация участников на международную конференцию ShippingRu2017, которая состоится 28 февраля 2017, Москва, Россия, AZIMUT Отель Олимпик.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР: Морской торговый порт Усть-Луга
Стратегические партнеры: C-Shipping Ltd, Юридическая фирма Remedy

Данный проект освещает наиболее актуальные вопросы развития портовой инфраструктуры Северо-Запада и Юга России, рынков морских и речных грузоперевозок, включая в себя доклады ведущих специалистов отрасли, а также неформальное общение делегатов.

Целевая аудитория:
Порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.

Основные вопросы конференции:

  • Новые акценты и направления в работе портов Северо-Запада и Юга России в контексте перераспределения экспортно-импортных потоков.
  • Сухие порты: вопросы тарифов и оформления грузов
  • Состояние и тенденции рынка контейнерных перевозок: объемы, ставки.
  • Рефрижераторные грузы: перевозка и хранение. Загрузка существующих рефплощадок и строительство новых.
  • Речные перевозки РФ.

О конференции ПОДРОБНЕЕ:

Среди подтвержденных докладчиков: C-Shipping, Группа компаний SRG, Морской торговый порт Усть-Луга, FREIGHT VILLAGE RU, Remedy, Морстройтехнология, Морское инженерное бюро, RUSCON, Новолипецкий металлургический комбинат, МОБОЙЛ, Nitro Shipping, MAERSK,  ТопФрейм, Новоморснаб, МГС-Терминал, GEFCO Россия, Русская интермодальная логистическая ассоциация, Калачевский речной порт.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС

Также имеется возможность заказать выставочный стенд и максимально эффективно представить свою компанию аудитории.

Детали программы конференции, условия участия для делегатов, информацию о возможностях для спонсоров и рекламодателей, а также месте проведения вы можете получить на сайте www.viva-consult.com.ua, либо у наших консультантов по телефону +38 (067) 523-95-22 или по e-mail: info@viva-consult.com.ua.

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции.

До встречи в Москве!

С наилучшими пожеланиями,
Команда "ВИВА КОНСАЛТ"

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