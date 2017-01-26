ЮгТранс-2017: о проблемах и перспективах транспортной отрасли Юга

XIII Международный транспортный форум «ЮгТранс-2017» пройдет при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с участием ведущих экспертов транспортной отрасли страны.

Анатолий Вороновский, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края отмечает, что «Форум предоставляет уникальную возможность для компаний и организаций принять участие в этом престижном мероприятии и получить неограниченный доступ к элитной аудитории политиков и лидеров отрасли по всему спектру транспорта».

Эксперты «ЮгТранса» прочат российской экономике не только проблемы – рынок давно уже ждёт экономического роста, и, похоже, предпосылки к этому действительно имеются, в том числе, и на транспорте.

Есть очевидные успехи у железнодорожников: по данным «Трансконтейнера», в 2016 г. отечественный рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос более чем на 10 процентов (в сравнении с прошлым годом), и даже достиг исторического максимума в 3,2 млн TEU.

На море растет перевалка наливных грузов, и именно Новороссийск возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов в 2016-ом. Да и в целом, грузооборот морских портов России впервые в истории перевалил отметку в 700 млн тонн в год.

За 2016 г. в стране построили более 300 км новых федеральных трасс. Постепенно ремонтируют и уже имеющиеся – к 2020 г. планируют завершить реконструкцию 85 процентов российских трасс.

Обо всех направлениях развития транспортно-логистической отрасли – на ЮгТрансе-2017:

Игорь Евстафьев, генеральный директор «ПУЛ-Транс» акцентирует внимание на взаимодействии портов и железной дороги; Людмила Симонова, к.э.н., управляющий партнер M.A. Research – на экономической конъюнктуре; Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика «Морстройтехнология» подскажет основной вектор развития портовой инфраструктуры Юга России; Дмитрий Кутателадзе, директор по развитию «Рускон» расскажет о контейнерных перевозках в Азово-Черноморском бассейне; Александр Булыгин, директор по продажам TMBC Logistics даст анализ текущей ситуации на фрахтовом рынке; Александр Есипенко, директор Южной региональной ассоциации морских агентов и экспедиторов (ЮРАМА) сообщит подробности упрощения административных процедур в пунктах пропуска для повышения привлекательности морских портов Юга России»; Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics расскажет о новом видении системы управления автоперевозками; Виталий Максимов, председатель Совета директоров «Транспроект Групп» проанализирует развитие систем весо-габаритного контроля на региональных дорогах. Выступят на Форуме и другие докладчики.

Среди участников Форума: Газпром нефть, Федеральная грузовая компания, Северо-Кавказская железная дорога, НИК Лайн (Рус), Мордрага, Си Лайн, РУСКОН, Международная зерновая компания, Новороссийский мазутный терминал, Морстройтехнология, Балтийское морское буксирное агентство, ПУЛ-Транс, Складской комплекс Трубной металлургической компании, ТБИ-Логистика, Экстэс-Транспорт, TMBC Logistics Ltd, Управление транспортными активами, Туапсинский морской торговый порт и другие компании.

Напомним, «ЮгТранс-2017» будет проходить 16-17 марта 2017 года в Геленджике, в пятизвёздочном отеле Kempinski Grand Gelendzhik.

Зарегистрироваться на «ЮгТранс-2017» можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:

• в Москве +7 (495) 646-01-51,

• в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48,

• в Новороссийске +7 (8617) 210-560.